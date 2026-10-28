28,4 тысячи машин за неделю: рынок новых авто в России ускоряется

Целиков: продажи новых легковых авто в октябре могут достигнуть 130 тыс. штук

Октябрь вполне может стать для российского авторынка лучшим месяцем с начала 2026 года. Ориентир, который называет глава « Автостата» Сергей Целиков, – порядка 130 тысяч новых легковых машин. Правда, при одном условии: недельные темпы продаж должны остаться на нынешнем уровне.

Цифры последних дней такой сценарий поддерживают. За 43-ю неделю года, с 19 по 25 октября, в России зарегистрировали 28,4 тысячи новых легковых автомобилей. Неделей ранее показатель составлял 26,3 тысячи, так что прибавка – почти 8%.

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«В целом по октябрю ожидаю рост авторынка относительно сентября. При сохранении нынешних темпов, объем продаж легковых автомобилей должен выйти на уровень около 130 тысяч единиц», – написал Целиков в своем Телеграм-канале.

Пока рекорд 2026 года держит сентябрь – 122,8 тысячи штук. Если прогноз сбудется, октябрь эту планку перешагнет; впрочем, до конца месяца еще есть время, и многое зависит от того, удержится ли недельная динамика.

О том, какие факторы определяют динамику российского авторынка, «За рулем» уже рассказывал.

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