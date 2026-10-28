Volga обновила кроссовер K40: подробности

Стартовали продажи обновленного Volga K40: изменения, цены

Обновленный Volga K40 добрался до продаж. Внутри кроссовера переднюю панель сделали заново, руль поменял форму, а на центральном тоннеле появился новый джойстик селектора КП. Медиасистема теперь оснащена 15,4-дюймовым экраном. В нее встроены российские онлайн-сервисы, голосовой помощник и телематика; для управления дополнительными функциями оставили физические клавиши.

Список водительских ассистентов стал шире. В него добавили контроль слепых зон, помощь при смене полосы движения и предотвращение столкновений при движении задним ходом. Кстати, у кроссовера теперь бачок омывателя на 5 литров и датчик низкого уровня жидкости, а внутрисалонное зеркало получило автозатемнение.

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Техника, правда, осталась той же. Под капотом – либо 1,5-литровый турбомотор на 147 л.с. с семиступенчатым роботом, либо 2,0-литровый агрегат на 200 л.с. в паре с восьмиступенчатой классической АКП. По сути, все обновления касаются салона, оснащения и электроники.

Выбор комплектаций – «Стандарт», «Комфорт» и «Премиум». Цены начинаются от 2 759 000 рублей и доходят до 3 809 000 рублей. Поставки автомобилей дилерам стартуют до конца октября.

«За рулем» уже рассказывал , что Geely Galaxy Starship 7 (в России – Geely EX5) получил полный привод.

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