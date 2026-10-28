Страховщики предупредили о риске подорожания ОСАГО

Страховщики предупредили о грядущем подорожания ОСАГО из-за роста лимитов

Поднять лимиты выплат по ОСАГО без подорожания полисов не выйдет – к такому выводу пришли страховые компании, опрошенные Autonews.ru.

Речь о компенсации за вред жизни и здоровью: сейчас в России прорабатывают увеличение этого предела с 500 тыс. до 2 млн рублей. Инициативу уже одобрило правительство, а вступить в силу изменения могут с марта 2027 года. Параллельно обсуждают и рост максимальной выплаты за ущерб имуществу – с 400 тыс. до 800 тыс. или даже 1 млн рублей, хотя здесь все пока на ранней стадии.

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На сколько может подорожать полис

В страховой компании «ВСК» подсчитали: если поднять только лимит по жизни и здоровью, средняя премия прибавит около 10%. Сценарий, при котором вырастут и имущественные выплаты, обернется куда более заметным подорожанием.

«На текущий момент обсуждают именно увеличение страховых сумм или лимитов. Это максимальный порог для страховой выплаты. Увеличение страховых сумм не всегда означает увеличение выплат, так как средняя выплата очень далека от максимального размера», – подчеркнули в компании.

Вице-президент «Ренессанс страхования» Сергей Демидов смотрит на имущественный лимит шире: при планке в 1 млн рублей закрывать получится практически любой типовой ремонт.

«Повышение лимита приведет к росту средней выплаты, поэтому потребуется пересмотр тарифов. При этом стоимость полиса точно не будет расти пропорционально лимиту», – отметил он.

Аккуратным водителям, по его прогнозу, переплачивать почти не придется – многое зависит от того, насколько гибко компании станут учитывать личные риски. Основная нагрузка ляжет на самые убыточные категории автомобилистов.

Кому не хватает 400 тысяч рублей

Управляющий директор по моторному страхованию «Росгосстраха» Ольга Кислякова приводит цифру: примерно в 10% случаев действующего лимита в 400 тыс. рублей не хватает, чтобы возместить ущерб полностью. Если максимальную компенсацию поднять, покрывать потери удастся почти в 100% страховых случаев.

«Подобное расширение значимо повысит ценность ОСАГО для автовладельцев, но, безусловно, повлияет и на стоимость полиса. Также оно потребует и существенных законодательных изменений, в том числе в части защиты прав потребителей», – предупредила Кислякова.

В «Зетта Страховании» ждут того же: директор департамента розничного автострахования Елена Хахулина тоже говорит о росте тарифов, если лимиты по жизни и здоровью увеличатся.

«Это затронет не только заключенные в будущем, после увеличения лимита, договоры, но и текущий портфель, поэтому корректировка требуется уже сейчас», – пояснила Хахулина.

Автосервисы: пересмотр лимитов назрел

В Союзе автосервисов России уверены, что вопрос назрел давно. Член правления организации Илья Плисов объясняет это просто: выше максимальная компенсация за поврежденный автомобиль – больше пострадавших получит возмещение, сопоставимое с реальной стоимостью ремонта.

Сейчас, по его данным, ремонт по направлению страховщика выполняют всего в 5-7% страховых случаев. Отражение на цене полиса Плисов не исключает – конкретика зависит от расчетов Банка России и РСА, а ориентир по росту премий он называет скромный: 5-10%.

«Сейчас ремонт по направлению страховщика выполняют в 5-7% страховых случаев. При этом повышение лимитов может отразиться на цене полиса. Насколько именно – зависит от актуальных расчетов Банка России и РСА. Оценка возможного роста страховых премий – 5-10%», – пояснил эксперт.

О том, как ставка ЦБ влияет на российский авторынок, «За рулем» уже рассказывал.

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