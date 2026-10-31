Часть штрафов с камер хотят заменить предупреждениями

«Новые люди» призвали не выписывать штрафы с камер за малозначительные нарушения

Фракция «Новые люди» в Госдуме выступила с инициативой: за некоторые нарушения ПДД, впервые зафиксированные дорожной камерой, водителю вместо штрафа выносить предупреждение. Законопроект уже направили на заключение в правительство, копия документа есть у Autonews.ru.

Под документом стоят вице-спикер Госдумы Владислав Даванков, депутат Станислав Дружинин и другие представители фракции. Правки, по сути, касаются ст. 4.1 КоАП.

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Сейчас инспектор Госавтоинспекции при определенных нарушениях вправе ограничиться предупреждением. Но если тот же проступок сняла камера, постановление приходит автоматически – со штрафом. Авторы считают такую разницу несправедливой: наказание зависит не от характера нарушения, а от того, как его выявили.

Новшество затронет только те составы, по которым КоАП и так допускает предупреждение. Например, ч. 1 ст. 12.16 – несоблюдение отдельных требований дорожных знаков или разметки, где сейчас предусмотрены предупреждение или штраф 750 руб. Аналогично – ч. 1 ст. 12.19, то есть некоторые нарушения правил остановки и стоянки, а также отдельные пункты о маневрировании и пользовании световыми приборами.

Условия жесткие: предупреждение только за первое такое нарушение, без имущественного ущерба, вреда жизни и здоровью или угрозы его причинения. Плюс другие установленные законом требования. Превышение скорости, проезд на запрещающий сигнал светофора и прочие нарушения, где предупреждение не предусмотрено, останутся со штрафами.

Масштабы камер и потери бюджета

В пояснительной записке депутаты приводят цифры: за 2025 год камеры вынесли более 214 млн постановлений о штрафах на общую сумму около 206 млрд руб.

По мнению парламентариев, поправки сделают наказания соразмернее проступкам и усилят профилактический эффект.

Правда, авторы признают: бюджет получит меньше штрафных поступлений. Насколько именно – в документе не сказано.

О других ограничениях, которые готовят российским водителям, «За рулем» уже рассказывал.

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