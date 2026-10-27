Российским водителям хотят открыть бесплатный доступ к отчетам о ДТП и каско

Хайцеэр: доступ к истории авто не должен превращаться в коммерческую деятельность

Национальный автомобильный союз выступил с инициативой предоставить всем зарегистрированным в России автомобилям бесплатный доступ к отчетам о ДТП и обращениях по каско.

Соответствующее письмо организация направила премьер-министру Михаилу Мишустину.

Сегодня данные страховых компаний закрыты для открытого доступа, и сведения об авариях, оформленных без участия полиции, а также об обращениях по каско покупатели вынуждены получать через платные сервисы.

Вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцеэр в беседе с «Авторадио» пояснил, что такие отчеты должны быть доступны гражданам, особенно с учетом того, что сейчас они размещаются на платформе иностранной организации.

НОВЫЙ ВЫПУСК «ЗА РУЛЕМ» Закажите на одном из маркетплейсов: OZON, WB или Яндекс Маркет

По его мнению, если в стране соблюдаются требования к персональным данным, подход должен быть последовательным. Эксперт подчеркнул, что доступность информации нужна для того, чтобы получение отчетов не превращалось в коммерческую деятельность, связанную с зарубежной платформой.

Он привел пример, когда человек экономит 99 рублей, а затем теряет 1,5 млн, купив битый автомобиль. Чтобы избежать подобных ситуаций, информацию следует не продавать, а предоставлять из единой базы данных.

Хайцеэр полагает, что такая открытость в конечном итоге принесет гораздо больше пользы для жизни людей и, возможно, даже даст положительные экономические сдвиги в этом направлении по сравнению с платными услугами.

Страховые компании предлагается обязать публиковать соответствующие сведения на сайтах Российского союза автостраховщиков и МВД, а также на портале Госуслуги.

Обзор выгодных предложений по ОСАГО в 2026 Согласие – ОСАГО. 100% онлайн за 5–10 минут. Дополнительно можно оформить Белую карту (расширение к ОСАГО для поездок в Беларусь) или Мини-каско — покрывает ущерб, даже если у виновника нет полиса. АльфаСтрахование – ОСАГО. Е-ОСАГО. Страховая сумма до 500 000 ₽. Минимальный срок от 20 дней. Сравни – ОСАГО. Сервис подбора и покупки полиса ОСАГО в 3 шага: рассчитать стоимость - выбрать лучшее предложение - купить. Mafin – ОСАГО. Сервис автоматически заполняет данные автомобиля и сохраняет расчёты. Бонус от «За рулем»: промокод AFFILEAD10 - кэшбэк 10% от стоимости полиса. Примените промокод на сайте страхователя, введя его в специальное поле «Промокод». Рекомендуем также: Как реально сэкономить на каско до 50%? Обзор самых доступных допстраховок на автомобиль. Реклама:

ООО "СК "Согласие". 7706196090 ADLVwa2EeAfT1KcczwC8jV6ayxwYUt6D6Z4tCQTusKfqc9FgyCrvkTDbnpgUUGzP81WHYQoJ

АО «АльфаСтрахование». 7713056834 ADLVwa2EeAfT1KcczwC8jV6Fxae14GfsEb4WxKciSQEhvdLGPhAChhzzStRRiZat3zcxCcUL

ООО "ЭЛ СИ СИСТЕМС". 7730004900 23HWSj1HUuahiZs4tCUg4ytv466ktK1pNHHqrSbUJgMRKqMpDyDwhMj6r3QEC5eZDsm6zyffa3TKiF

ООО «Сравни.ру». 7710718303 ADLVwa2EeAfT1KcczwC8jV6aykNXZb8AwGcLEwiHGeKbp71e4PeeoMEBzvsxPt8EwdPdHQan