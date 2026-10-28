В России будут выпускать кроссоверы под новым брендом
В России появился еще один автомобильный бренд. Холдинг «АГР» совместно с компанией Defetoo объявил о запуске Votour – подробности предоставили в пресс-службе холдинга.
Для обеих компаний новый проект – продолжение стратегического партнерства. По сути, он должен помочь им нарастить присутствие там, где покупатели ищут кроссоверы и внедорожники.
Позиционируют марку как современный российский бренд с международной экспертизой и «новым взглядом на мобильность». В основе концепции лежит идея движения: оно открывает человеку новые возможности и подталкивает стремиться к большему.
Линейку выстроят так, чтобы клиент мог выбрать свой сценарий путешествий. Речь идет о повседневных поездках, внедорожных маршрутах, а также о премиальных внедорожных путешествиях.
Любопытная предыстория есть и с юридической стороной вопроса. Ранее Chery «клонировала» юрлицо прокси-бренда Votour и передала ему сайты Jetour. Дистрибьютор ООО «Вотур Мотор Рус» зарегистрировал в России дочернюю структуру со схожим до степени смешения названием – ООО «Вотур Рус». Между прочим, новое юрлицо получило и доменные имена, которые прежде были закреплены за Jetour в России.
О планах нового бренда для путешествий и его первых моделях «За рулем» рассказывал еще до премьеры.
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