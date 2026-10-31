Почему зима сажает АКБ и как выбрать батарею под нужный климат

Эксперт Игорь Августинович объяснил, как не остаться на холоде с разряженной батареей

С наступлением холодов даже исправный аккумулятор может подвести. Генеральный директор ООО «ЕвроГир» Игорь Августинович специально для читателей «За рулем» ответил на пять важных вопросов о работе батарей зимой.

НОВЫЙ ВЫПУСК «ЗА РУЛЕМ» Закажите на одном из маркетплейсов: OZON, WB или Яндекс Маркет

Как температура влияет на емкость и пусковой ток?

На морозе электролит густеет, ионы движутся медленнее, внутреннее сопротивление растет. При – 20 °C потеря емкости достигает 40-50%, при – 25 °C – больше половины, а пусковой ток падает на 30-40%. Чем холоднее на улице, тем больше энергии нужно двигателю для запуска и тем меньше ее может отдать батарея.

Какие характеристики важнее при выборе батареи для сурового климата?

Главный параметр – пусковой ток (CCA): именно он определяет, заведется ли машина при – 25…-30 °C. Второй по важности параметр – емкость в ампер-часах.

Отдельное внимание стоит уделить технологии изготовления. AGM и гелевые батареи сохраняют до 80% емкости при – 20 °C, тогда как обычные кальциевые – лишь 60-70%. Для грузовой техники, зимующей на открытых стоянках, этот запас часто становится условием успешного запуска.

Почему исправный аккумулятор быстро разряжается зимой?

Здесь важно разделить два явления, которые часто путают. Саморазряд самой батареи на морозе не растет, а наоборот замедляется: химические реакции идут медленнее, и при низких температурах саморазряд происходит медленнее, чем в тепле.

Проблема в другом: короткие поездки не дают батарее восстановиться, а обогреватели, подогревы и фары увеличивают расход. Аккумулятор живет в режиме хронического недозаряда, что повышает риск замерзания электролита. То есть формально аккумулятор исправен, но просто не успевает зарядиться генератором после каждого холодного пуска.

Что проверять в системе зарядки в первую очередь?

Состояние клемм и корпуса (грязь и окислы увеличивают сопротивление), напряжение генератора под нагрузкой, натяжение ремня генератора и плотность электролита (у заряженной батареи – 1,27-1,28 г/см³). Если генератор выдает заниженное напряжение или ремень растянут, батарея будет недозаряжаться даже при длинных поездках, и зимой это проявится быстрее всего.

Как перепады температур и циклы заряд-разряд влияют на срок службы батареи?

Цикличность «разрядился на пуске, не успел зарядиться, снова разрядился» бьет по ресурсу батареи сильнее, чем просто холод сам по себе. После глубокого разряда пластины покрываются крупными кристаллами сульфата свинца, которые не растворяются при обычной зарядке: активная площадь пластин уменьшается, емкость падает, а саморазряд растет. После трех-четырех лет такой эксплуатации пластины теряют часть активной массы, и сульфатация снижает эффективность батареи необратимо.

Игорь Августинович, Генеральный директор ООО «ЕвроГир»:

– Отдельная опасность связана именно с перепадом температур у разряженной батареи. Если аккумулятор разряжен наполовину, плотность электролита падает, и он замерзает уже при – 28 градусах, а у батареи с глубоким разрядом порог замерзания поднимается до – 7 градусов.

Замерзший электролит расширяется, деформирует пластины и разрушает корпус изнутри, и после такого случая батарея чаще всего не восстанавливается. Поэтому регулярные зимние недозаряды не просто снижают запас хода здесь и сейчас, а закладывают необратимый износ, который проявится через один-два сезона.

***

О том, как подбирать автомобильную химию под условия эксплуатации, «За рулем» уже рассказывал на примере очистителя кондиционера.

Понравилась публикация? Тогда добавьте «За рулем» в список интересных источников:



1. Откройте https://google.com...

2. Поставьте галочку напротив нашего издания Готово – остаемся на связи!