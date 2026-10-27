В России появились светящиеся лоси

Световозвращающие фигуры лосей на трассе М-11 предупредят водителей об опасности

Госкомпания « Автодор» установила световозвращающие фигуры лосей на скоростной трассе М-11 «Нева».

По ночам светящиеся на обочине силуэты призваны привлечь внимание водителей и предупредить их об опасности встречи с настоящими животными. Фигуры стоят на трассе в Новгородской области. Они расположены там, где существует реальная вероятность выхода лосей к дороге, на пути их миграции: на 393-м километре в сторону Санкт-Петербурга и на 550-м в сторону Москвы.

Понятно, что фигуры – это дополнительная мера: от выхода животных на проезжую часть скоростные трассы «Автодора» стандартно защищены сетчатыми ограждениями. Но нововведения от дорожников, как и особая бдительность со стороны водителей, тут точно не повредят.

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«При движении по участкам, где возможен выход диких животных, необходимо соблюдать скоростной режим, следить за дорожной обстановкой и избегать резких маневров. Если животное появилось вблизи дороги, следует заблаговременно снизить скорость и быть готовым к остановке», – напоминают в госкомпании «Автодор».

Ранее «За рулем» сообщал, что М-11 и М-4 уже перешли на зимний скоростной режим.