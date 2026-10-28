Geely серьезно обновила свой доступный седан дешевле миллиона рублей

Geely представила в Китае обновлённый Emgrand в исполнении «Upward Series»

В Китае показали Geely Emgrand 2027 модельного года в исполнении Upward Series. Стартовая промо-цена – 59 900 юаней, что соответствует примерно 720 тысячам рублей, однако предложение действует только при покупке до 30 ноября 2026 года. С 1 декабря прайс поднимется до 68 900 юаней, то есть порядка 830 тысяч рублей.

Смены поколений здесь нет – это плановое обновление уже знакомой машины. Кузов и техника в целом остались теми же, перемены точечные.

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Снаружи правки сосредоточились на бамперах. Решетка радиатора получила упрощенные вертикальные ламели, а шаг между ними сделали больше.

Нижнюю часть переднего бампера оформили в черном цвете. Сзади прибавилась хромированная полоса – она проходит по низу бампера под полноразмерными фонарями.

Палитра состоит из трех оттенков: Alpine Gold, Chaka Salt Lake White и Pamir Grey.

Главная перемена внутри – плавающий центральный сенсорный экран диагональю 12,8 дюйма. На него ставят мультимедийную систему Flyme Auto, поддерживаются Huawei HiCar, Carlink и Flyme Link.

Центральные дефлекторы и блок физических кнопок опустили ниже по приборной панели. В центральной консоли появилась площадка для беспроводной зарядки смартфона, а подстаканники переставили. Полностью сенсорным управление, впрочем, не стало: клавиши сохранились, просто их блок теперь смещен.

Силовая установка не изменилась. Под капотом – атмосферный бензиновый 1,5-литровый четырехцилиндровый двигатель мощностью 88 кВт (120 л.с.) и с крутящим моментом 150 Н·м. Коробки передач на выбор две: 5-ступенчатая механика либо вариатор, имитирующий восемь передач. Платформа прежняя – BMA, на ней же построено четвертое поколение Emgrand.

История модели начинается с 2009 года. За четыре поколения было продано более 3,8 млн автомобилей, и Emgrand остается одним из самых популярных продуктов марки Geely.

О еще одной модификации Geely для российского рынка «За рулем» уже рассказывал.

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