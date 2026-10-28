Машина ест больше топлива? Возможно, виновата не поломка, а условия эксплуатации

Павел Смирнов: короткие зимние поездки увеличивают расход топлива

Больший, чем обычно, расход топлива вовсе не обязательно сигналит о неисправности. По словам специалиста Павла Смирнова, мотор может работать нормально, однако машина все равно будет «съедать» больше горючего. Первым делом, как он отметил, стоит вспомнить, что поменялось в эксплуатации автомобиля.

Зимой аппетит заметнее всего растет на коротких маршрутах. Силовой агрегат не успевает выйти на рабочую температуру, а холодный двигатель потребляет больше топлива. Прибавьте сюда прогревы на месте, пробки и частые разгоны после остановок – и расход легко подскочит даже у полностью исправной машины.

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Летом причины уже другие. В жару часть энергии забирает кондиционер, и в городских условиях это особенно чувствуется. Влияет и нагрузка: заполненный салон, тяжелый багаж, подъемы, высокая скорость, резкие ускорения – все это требует дополнительного горючего.

Специалист советует не паниковать и не бросаться сразу искать поломку. Сначала проверьте автомобиль в одинаковых условиях: тот же маршрут, похожая загрузка, погода и манера вождения. Если шины накачаны нормально, а расход продолжает расти, тогда уже имеет смысл заняться технической диагностикой.

Впрочем, списывать бензиновые двигатели со счетов рано — об их будущем «За рулем» уже рассказывал.

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