В Россию привезли самую навороченную версию популярного Haval: известна цена

Haval H7 в комплектации «Космо» предлагается в России за 4,25 млн рублей

Продажи Haval H7 в исполнении «Космо» открылись в России 20 октября. Именно эта версия теперь замыкает линейку кроссовера 2026 модельного года – дороже нее в семействе ничего нет. О старте продаж рассказали в пресс-службе компании. Главное, чем «Космо» отличается от соседей по модельному ряду, – черный глянцевый декор кузова.

Haval H7

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Черный глянец снаружи и внутри

В такой цвет выкрашены логотипы Haval, H7 и 4WD, рейлинги, корпуса наружных зеркал и крепления расширителей колесных арок. Туда же – легкосплавные диски и тонированные задние фонари.

Кузов можно заказать в одном из двух цветов: «галактический черный» либо «терракотовый сапфир».

Внутри – сплошной черный, вплоть до потолка. Водительское кресло получило четырехпозиционную регулировку поясничной поддержки, передние сиденья – вентиляцию подушки и спинки. Пассажирам второго ряда достались механические шторки на боковых окнах.

Haval H7

Техника у «Космо» стандартная для всей линейки: бензиновый турбомотор объемом 2,0 литра выдает 231 л. с. и 380 Н·м. Экологический класс – Евро-6.

В паре с двигателем трудится 7-ступенчатая преселективная роботизированная коробка, привод – автоматически подключаемый полный Torque-On-Demand. До 100 км/ч кроссовер разгоняется за 7,8 секунды.

Из оснащения стоит выделить мультимедийную систему с экраном диагональю 14,6 дюйма и цифровую приборную панель. Кстати, от комплектации зависит наличие проекционного дисплея, панорамной крыши с люком, аудиосистемы с десятью динамиками и сабвуфером, а также комплекса систем помощи водителю.

За Haval H7 «Космо» просят 4 249 000 рублей. Для сравнения: рекомендованная максимальная цена комплектации Premium – 3 999 000 рублей, Tech Plus – 4 199 000 рублей.

Разрыв с Tech Plus, между прочим, совсем небольшой – 50 тысяч. Зато исполнение с черным декором и шторками на окнах возглавило список самых дорогих вариантов семейства.

Тем, кто присматривается к новинке, финансовая нагрузка важна не меньше технических характеристик. Прикинуть примерный ежемесячный платеж помогает калькулятор автокредита.

О внутреннем убранстве новых моделей «За рулем» уже разбирался на примере Sollers SF1.

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