В России появился новый надежный кроссовер Hyundai дешевле китайских аналогов

Hyundai Bayon 2023 года начали продавать в России с ценами от 2,32 млн рублей

В России появились в продаже новые кроссоверы Hyundai Bayon – модель построена на той же платформе, что и знакомый нашим водителям хэтчбек i20. О полноценном запуске речи пока не идет: машины завозят единичными экземплярами. Хотя как минимум две штуки уже можно купить, цены стартуют от 2,32 млн рублей

Hyundai Bayon

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Самый доступный из них продает дилер Hyundai в Набережных Челнах. За кроссовер 2023 года выпуска, с нулевым пробегом, здесь просят 2 320 000 рублей.

На фоне других машин этот ценник уже не кажется запредельным. Российский компактный кроссовер Tenet T4L в базовой комплектации по прайсу тянет минимум на 2 344 000 рублей, а за оставшиеся Solaris HC (это ребрендированная Hyundai Creta) просят от 2 570 000.

Второй экземпляр нашелся в Сальске Ростовской области. По оснащению он повторяет машину из Челнов, отличается только цвет кузова, зато цена выше – 2 800 000 рублей. Электростеклоподъемники, климат– и круиз-контроль, обогревы, 8-дюймовый экран медиасистемы – все то же самое.

Hyundai Bayon

Оба кроссовера идут в исполнении Style. Здесь есть аналоговая приборная панель, мульти-руль, медиасистема с 8-дюймовым сенсорным дисплеем и акустика из шести динамиков.

Список оснащения длинный: климат-контроль, камера заднего вида, бесключевой доступ с кнопкой запуска двигателя, круиз-контроль с ограничителем скорости, парктроники спереди и сзади, датчики дождя и света, 16-дюймовые литые диски. Плюс обогревы руля, зеркал, заднего стекла и передних сидений – для нашего климата вещь совсем не лишняя.

Версии подороже выглядят интереснее. Там уже цифровая приборка SuperVision с экраном диагональю 10,25 дюйма, такой же по размеру сенсорный дисплей мультимедийной системы, премиальная акустика Bose, адаптивный круиз-контроль, дополнительный электротопитель салона и атмосферная подсветка интерьера – впрочем, перечень опций этим не исчерпывается.

Интерьер Hyundai Bayon

Силовая часть у всех одна: под капотом 1,4-литровый бензиновый атмосферник на 100 сил, в паре с ним классический шестиступенчатый автомат. Привод – только передний.

Кстати, ранее в России открылся заказ на Hyundai Creta в рестайлинговом кузове – официально такая машина у нас не продавалась. Речь о модели второго поколения, которую поставляют на наш рынок из ОАЭ; ориентир по цене – от 2 600 000 рублей.

О другом необычном для России автомобиле, который продается дешевле Гранты, «За рулем» уже рассказывал.

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