Полиция Дубая тоже пересаживается на «китайцев»... Но каких!

Плавающий 1200-сильный внедорожник Yangwang U8 поступил в автопарк полиции Дубая

Lamborghini Urus Performante, Lamborghini Temerario и Ferrari 812 Superfast от Mansory – к этим и другим выдающимся машинам в своем люксовом автопарке Luxury Tourist Patrol Fleet полиция Дубая решила добавить еще одну.

Но на сей раз это не породистый «итальянец» или «немец», а внедорожник из Китая!

Люксовый последовательный гибрид Yangwang U8 в полицейском исполнении показали на дубайской выставке WETEX 2026. Как известно, бренд принадлежит концерну BYD, и вложились в него по полной: четыре электромотора суммарной мощностью 1197 л.с. выстреливают трехтонную махину до «сотни» за 3,6 секунды.

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2-литровый турбомотор тут работает генератором, заряжающим батарею емкостью 49 кВт·ч, что дает гибридный запас хода в 1000 км. Но главные фишки U8 – в другом: танковый разворот, а также способность до 30 минут удерживаться на плаву, двигаясь со скоростью до 3 км/ч. Пресс-служба полиции Дубая отмечает, что Yangwang будет поддерживать порядок в местах скопления туристов. Так что за буйки не заплывайте.

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