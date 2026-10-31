Новая двухуровневая развязка на ЦКАД — подробности

«Автодор» строит новую развязку на пересечении ЦКАД и Ленинградского шоссе

Строительство второй очереди транспортной развязки началось в городском округе Солнечногорске на пересечении Центральной кольцевой автодороги с Ленинградским шоссе.

Об этом сообщает государственная компания « Автодор» и раскрывает подробности проекта:

«Жители населенных пунктов и предприятий, расположенных на прилегающих территориях к ЦКАД, автодороге М-10 «Россия», скоростной магистрали М-11 «Нева», а также к Пятницкому шоссе получат двухуровневую транспортную развязку с пятью съездами».

Сейчас идет одновременная работа по трем съездам из планирующихся пяти: в направлении Пятницкого и Дмитровского шоссе, а также к пересечению с автодорогой А-107 «Московское малое кольцо».

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В компании отмечают, что на означенных участках снят растительный слой, идет устройство насыпи, монтируются водопропускные трубы, разрабатываются водоотводные кюветы, переустраиваются коммуникации, а главное – уже устраивается основание дорожной одежды.

В проекте учтена высокая транспортная нагрузка на ЦКАД и М-10 «Россия», поэтому все работы ведутся так, чтобы минимально влиять на пропускную способность. На самих съездах будет освещение и барьерные ограждения. Вблизи жилых домов деревни Дурыкино поставят шумозащитные экраны, а для сбора и фильтрации дождевой и талой воды смонтируют очистные сооружения.

По задумке, после завершения строительства водители смогут беспрепятственно выезжать с прилегающих территорий на ЦКАД как в восточном направлении – к Ярославскому и Дмитровскому шоссе, так и в западном – к Пятницкому и Волоколамскому шоссе.

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