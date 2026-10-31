Новая иномарка по цене Лады — от 1,9 млн рублей

«За рулем» рассказал, насколько надежна автоматическая коробка на Changan Alsvin

Эксперт «За рулем» Юрий Тимкин собрал в отдельной статье самые доступные варианты новых машин с автоматической трансмиссией.

Времена нынче совсем не те, что тридцать лет назад: автоматическая трансмиссия теперь – не прерогатива тяжелого люкса, а почти базовый минимум, если только вы не олдскульный спортсмен или ортодоксальный таксист. По данным «Автостата», в 2025 году доля продаж машин со всеми типами коробки-автомата в России дотянула до рекордных 74,2%. Шильдик АТ ныне зачастую встречается даже на бюджетных моделях.

НОВЫЙ ВЫПУСК «ЗА РУЛЕМ» Закажите на одном из маркетплейсов: OZON, WB или Яндекс Маркет

Тройку самых доступных из них и рассматривает эксперт. Конечно, за те невеликие деньги, что за них просят, тут будет классического гидротрансформаторного автомата – лишь робот или вариатор. А с продукцией АВТОВАЗа готов поспорить едва ли не единственный ультрабюджетный «двухпедальник» – седан Changan Alsvin.

Юрий Тимкин, редактор «За рулем»:

– В отличии от отечественных малолитражек Alsvin снабжается не вариатором, а роботом с двумя сцеплениями. Настроен он удачно – рывки и заминки при переключениях не досаждают. И за надежность можно не переживать – на рынке много образцов с пробегом свыше 100 000 км, у которых с трансмиссией проблем нет. Кстати, заводская гарантия на Changan интереснее, чем на Лады: 5 лет или 150 000 км против 3 лет или 100 000 км.

Вариантов выбора двигателя нет – Alsvin предлагается только с агрегатом 1.5 отдачей 98 л.с. В начальной комплектации Люкс цена составляет 2 069 000 рублей. За более богатое исполнение Техно придется выложить 2 119 900 рублей. Кстати, у дилеров встречаются образцы 2024 года выпуска. Они дешевле – от 1 889 900 рублей.

Но, как ни крути, Alsvin – машина-компромисс. Хоть эргономика салона и удачна, а бюджетных решений тут меньше, чем у Искры, эксперт называет дизайн как интерьера, так и внешности откровенно старомодным (не согласиться тут трудно), сетует на безальтернативность типа кузова (только седан), отсутствие оцинковки кузова, продольной регулировки руля и возможности сложить спинку заднего сиденья...

Другие бюджетные «двухпедальники» – в статье «За рулем!».