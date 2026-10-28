Названы регионы с самой низкой ставкой транспортного налога

Список регионов России с самой низкой ставкой транспортного налога

Анализ региональных законов о транспортном налоге показывает: в 2026 году самые низкие ставки для легковых автомобилей сложились в пяти субъектах – Ингушетии, Крыму, Севастополе, Магаданской области и Кабардино-Балкарии.

Рамки задает Налоговый кодекс. Федеральные минимальные ставки такие: до 100 л. с. – 2,5 рубля, 100-150 л. с. – 3,5 рубля, 150-200 л. с. – 5 рублей, 200-250 л. с. – 7,5 рубля, свыше 250 л. с. – 15 рублей. Отклоняться от них регионы вправе не более чем в десять раз, причем никто не мешает вводить дифференцированные ставки с учетом возраста машины.

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Планку в 5 рублей для машин до 100 л. с. поставили Ингушетия, Крым, Севастополь и Калужская область – правда, в последнем случае речь об автомобилях мощнее 80 л. с. Особая история – Кабардино-Балкария. Это единственный регион, где для машин до 100 л. с. старше десяти лет налог обнулен; за более свежие придется отдать 7 рублей за лошадиную силу.

Для двигателей свыше 250 л. с. ставка 50 рублей и ниже зафиксирована в Ингушетии и Ненецком АО (по 50 рублей), в Магаданской области (45 рублей) и в Северной Осетии – там 50 рублей, но только для автомобилей старше десяти лет.

На противоположном полюсе – Башкирия, Татарстан и Марий Эл: лишь эти три региона решились на максимальные ставки 25, 35, 50, 75 и 150 рублей. Кстати, в Татарстане 25 рублей за авто до 100 л. с. платят только юрлица, граждане – 10 рублей. Что до ставки 150 рублей, то она действует в 51 регионе.

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