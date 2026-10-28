Почему зимой лучше использовать топливо с меньшим октановым числом

Каморников: Зимой рекомендуется заливать топливо с меньшим октановым числом

Сергей Каморников, заместитель генерального директора «Белоруснефти» по обеспечению углеводородным сырьем и реализации продукции, затронул тему, которая зимой касается почти каждого водителя. Речь об октановом числе бензина. Совет звучит неочевидно: если техдокументация автопроизводителя допускает несколько сортов топлива, в холода лучше остановиться на том, у которого октановое число ниже.

«Если в зимний период производитель допускает, например, использование 95-го и 98-го бензина (или 92-го и 95-го), то зимой рекомендуется использовать топливо с меньшим октановым числом», – отметил Сергей Каморников.

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Объяснение связано не с привычкой или вкусом, а с физикой и работой двигателя при низких температурах. У бензина с более высоким октановым числом, скажем 98-го, выше стойкость к детонации. Зато скорость сгорания и испаряемость у него отличаются.

В мороз топливу важно быстрее испаряться в камере сгорания. Если производитель разрешает более низкое октановое число, такой бензин часто имеет более высокое давление насыщенных паров. Это облегчает запуск мотора и помогает ему стабильнее работать сразу после старта.

Граница здесь четкая: совет действует только в «допустимом диапазоне». Когда автопроизводитель прямо предписывает лишь 98-й – например, для высокофорсированных турбомоторов, – снижать октановое число нельзя.

О том, что ждет бензиновые двигатели, «За рулем» уже рассказывал.

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