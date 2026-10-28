Названы самые популярные в России мотоциклы на вторичке

«Автостат»: рынок мотоциклов с пробегом в январе — сентябре вырос на 7%

За январь-сентябрь 2026 года в России приобрели 113,8 тыс. мотоциклов с пробегом. По сравнению с тем же периодом 2025-го объем рынка прибавил 6,9% – такие данные приводит агентство « АВТОСТАТ».

Японская Honda удерживает первое место среди марок: 21,9 тыс. проданных единиц, то есть примерно пятая часть всего вторичного рынка. Следом идет Yamaha с 16,9 тыс. мотоциклов, на третьей строчке расположилась Kawasaki (9,9 тыс.). Замыкают пятерку лидеров BMW и Suzuki – у каждой по 9,3 тыс. штук.

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В модельном рейтинге лидирует Honda CBR с результатом 4,5 тыс. купленных подержанных мотоциклов. Дальше в топ-5 идут Honda CB (3,7 тыс.), Suzuki GSX (2,3 тыс.), Yamaha YZF (2,1 тыс.) и Yamaha XVS (1,9 тыс.).

Что касается сентября, то в начале осени на вторичном рынке мототехники насчитали 11,8 тыс. экземпляров. Относительно сентября 2025 года показатель вырос на 5,3%.

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