Названы цены Exeed Exlantix ET для Казахстана

От 3,85 млн рублей, 469 л.с., запас хода 1180 км: Exeed Exlantix ET в Казахстане

Казахстанский рынок пополнился кроссовером Exeed Exlantix ET – машина с последовательной гибридной силовой установкой уже доступна к покупке. Пятиместный SUV выдает 469 л.с., а суммарный запас хода по циклу WLTP достигает 1180 км.

До этого марку Exeed в республике представляли бензиновые MX, LX, TXL, RX и VX, плюс параллельный гибрид RX PHEV. Теперь к ним добавился последовательный гибрид: бензиновый двигатель под капотом выполняет роль генератора и с колесами механически не связан.

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Как устроен последовательный гибрид

Габариты новинки – 4980 х 1975 х 1698 мм при колесной базе 3000 мм. По длине Exlantix ET на 10 мм превосходит Exeed VX. Салон, как отмечалось ранее, исключительно пятиместный: в нем установлены 15,6-дюймовый экран мультимедиа и 10,25-дюймовая цифровая панель приборов. Объем багажника – от 546 до 1835 литров.

Тягу обеспечивает пара электромоторов суммарной мощностью 469 л.с., крутящий момент – 634 Нм. Питает их тяговая батарея емкостью 40 кВт·ч: полностью заряженной машины хватает на 180 км в электрическом режиме, а пополнить запас с 20 до 80% можно за 17,5 минуты.

Exlantix ET

1,5-литровый генератор под капотом доводит общий пробег до 1180 км по циклу WLTP. Сотню кроссовер набирает за 4,8 секунды. По умолчанию ставят амортизаторы CDC с регулируемой жесткостью, также во всех версиях есть обогрев рулевого колеса, лобового стекла и форсунок, а бачок омывателя объемом более восьми литров получил датчик уровня жидкости.

Комплектации Comfort и Luxury и цены

Начальная версия Comfort обойдется в 21 590 000 тенге (3,85 млн российских рублей). В ней – массаж, вентиляция и обогрев кресла водителя, электропривод спинки задних сидений, акустические стекла, панорамная крыша со шторкой, трехзонный климат-контроль, встроенный холодильник и 23 динамика.

Exlantix ET

Плюс беспроводная зарядка для смартфона, голосовое управление, сопряжение с Apple CarPlay и Android Auto, адаптивный круиз-контроль, система кругового обзора с функцией прозрачного шасси и парктроники спереди и сзади.

Более дорогое исполнение Luxury оценили в 24 690 000 тенге (4,4 млн российских рублей). Здесь пневмоподвеска с регулировкой дорожного просвета от 147 до 227 мм, автоматическая парковка, проекционный дисплей, электропривод рулевой колонки и доводчики дверей.

Exlantix ET

Переднему пассажиру в такой машине положены оттоманка с электроприводом и режим «нулевой гравитации», водителю досталась улучшенная функция массажа. Оснащение расширили ароматизацией и ионизацией воздуха, потолок в салоне отделан алькантарой.

В России Exlantix ET входит в модельный ряд местной марки Esteo. Цена этого SUV для российского рынка – 6 990 000 рублей (39,15 млн тенге) без учета специальных предложений, а со всеми выгодами сумму можно снизить до 5 990 000 рублей (33,55 млн тенге).

О том, как китайские бренды закрепляются на российском рынке, «За рулем» уже рассказывал.

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