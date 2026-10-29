Россиян предупредили о рисках неправильного использования аккумулятора

Эксперт Бабушкин: неправильные действия с АКБ могут привести к тяжелым травмам

Неправильные действия с автомобильным аккумулятором могут привести не только к полному выходу батареи из строя. Возможны и тяжелые травмы, указал Андрей Бабушкин, технический директор LYNXauto.

«Категорически запрещено пытаться заряжать замерзший аккумулятор — это приведет к разрушению корпуса и выбросу кислоты. Ни в коем случае нельзя допускать открытого огня и искр рядом с батареей из-за выделения взрывоопасного водорода, путать полярность при «прикуривании» или замыкать клеммы металлическими предметами», - предупредил Бабушкин.

Также запрещено отключать клеммы при работающем моторе во избежание скачков напряжения, нагревать корпус открытым пламенем или использовать неподходящие зарядные устройства. При обнаружении вздутия, трещин или сильного нагрева эксплуатацию следует немедленно прекратить, отметил эксперт.

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Он объяснил, что аккумулятор представляет собой сложное электрохимическое устройство, работоспособность которого напрямую зависит от температуры окружающей среды, степени заряда и общего технического состояния. При похолодании химические процессы внутри свинцово-кислотной батареи замедляются - в результате критически снижается ее способность отдавать высокий пусковой ток. Одновременно с этим моторное масло густеет, механическое сопротивление мотора возрастает, и стартеру требуется значительно больше энергии для проворачивания коленчатого вала.

«Дополнительную нагрузку на бортовую сеть создают многочисленные энергопотребители: обогревы сидений, руля, лобового стекла и зеркал, а также вентилятор отопителя. Ситуацию усугубляют короткие городские поездки. При каждом запуске двигателя АКБ отдает большой объем энергии, а если после этого машина проезжает всего пару километров, генератор физически не успевает восполнить потери. Возникает хронический недозаряд, ускоряющий износ. Разряженный аккумулятор крайне уязвим к морозам, так как при глубоком разряде плотность электролита падает, и жидкость может полностью замерзнуть, разорвав корпус и повредив внутренние пластины», - указал специалист.

«Нельзя допускать хронического недозаряда и следует регулярно проверять напряжение при коротких поездках. Важно избегать глубоких разрядов и не оставлять разряженную батарею на холоде. На стоянке необходимо контролировать ток утечки, так как видеорегистраторы или некорректно подключенные охранные системы могут посадить АКБ за пару ночей. Клеммы нужно содержать в чистоте, обрабатывая их защитными составами. При этом лучше отказаться от кустарного утепления аккумулятора, которое мешает естественной вентиляции и теплоотводу. А при покупке новой батареи подбирать модель строго под параметры автомобиля», - добавил специалист.

О том, насколько далеко шагнули сегодня технологии аккумуляторов, «За рулем» уже рассказывал.

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