В KGM ответили на вопрос о расширении линейки гибридными моделями в РФ
Гибридные модификации своих моделей KGM в Россию выводить не собирается. На запрос Autonews.ru в пресс-службе марки ответили именно так, а причины решения раскрывать не стали.
В глобальной линейке бренда электрифицированные версии при этом имеются – например, кроссоверы Actyon и Torres. Torres, кстати, активно поставляют на европейский рынок. Российским покупателям эту модель предлагают только с бензиновым двигателем, а Actyon в местном ассортименте и вовсе отсутствует.
По сути, KGM сейчас – единственная официально работающая в России зарубежная марка не из Китая. Ее линейка включает рамный внедорожник Rexton и три кроссовера: Tivoli, Korando и Torres.
Производство автомобилей компания рассчитывает локализовать в России, правда, сроки этого проекта уже не раз сдвигались.
О перспективах привычных бензиновых двигателей «За рулем» уже подробно рассказывал.
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