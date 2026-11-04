Продажи электрокаров и гибридов в РФ пошли вниз: надолго ли это?

Эксперт Еременко объяснил текущий спад продаж электромобилей и гибридов

Сергей Целиков, возглавляющий «Автостат», выложил в соцсетях данные о спросе на экологичный транспорт в России. Судя по его подсчетам, две неделис 12 по 25 октября 2026 годапринесли снижение продаж электрокаров и подключаемых гибридов.

На 43-й неделе года покупатели взяли 775 электромобилей, что дало 2,7% рынка. Неделей раньше показатель был повыше – 787 машин и 3%. Максимум же пришелся на 40-ю неделю: тогда на учет поставили 951 электрокар, тоже 3% рынка.

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С подключаемыми гибридами (PHEV+EREV) картина похожая. 43-я неделя – 1952 единицы и 6,9% рынка, тогда как неделей ранее было 1938 штук при 7,4%. Пиковым значением стала 40-я неделя с 2884 автомобилями, или 8,7%.

Сам Целиков видит здесь два ключевых фактора. Первый – ситуация с топливом нормализовалась. Второй – программы господдержки временно закончились, точнее, на этот год исчерпан выделенный бюджетный лимит.

Лизинг вырос, но кварталы просели

Елена Скубий, директор по развитию каналов продаж «Флит Лизинг», в разговоре с «РГ» привела другие цифры: за январь-сентябрь 2026 года выдачи гибридов выросли на 72,7% к тому же периоду годом ранее. Электромобилей компания передала в пять раз больше, чем за девять месяцев 2025-го.

«Квартальные объемы сокращаются, поэтому стабильный рост спроса на сегмент мы не фиксируем. В сегменте гибридов лидирует Voyah, на которую приходится более половины выдач. Этому способствуют доступность льготного лизинга, развитая сеть сервисного обслуживания и высокая ликвидность автомобилей. Среди других востребованных марок – Li Auto и Seres. В сегменте электромобилей наибольшим спросом пользуются Zeekr, Evolute и Deepal», – отметила Скубий.

Еще один фактор, способный сказаться на рынке в конце года, – индексация утилизационного сбора с 1 января 2027-го. Электрокары и последовательные гибриды с максимальной 30-минутной мощностью до 58,84 кВт (80 л.с.) получат коэффициент 44,05 для новых машин и 77,48 для подержанных вместо прежних 40,04 и 70,44. В диапазоне от 58,85 до 73,55 кВт (100 л.с.) коэффициенты поднимутся с 49,56 до 54,52 для новых и с 82,08 до 90,29 для автомобилей старше трех лет.

«В ноябре-декабре вероятно оживление спроса со стороны клиентов, которые захотят приобрести автомобили на действующих условиях. Особенно это актуально для мощных гибридов, стоимость которых чувствительна к изменению утильсбора», – отметила Елена Скубий.

Почему эксперты говорят о коррекции

Анна Авдеева, генеральный директор консалтинговой группы «2Б Диалог», разворота рынка в нынешнем снижении доли не видит. За 9 месяцев 2026 года продажи прибавили примерно 40-47% к аналогичному периоду 2025-го, так что корректнее говорить о коррекции после периода ускоренного роста, поясняет эксперт.

«Ключевыми факторами являются приостановка льготного кредитования и лизинга, которые меняют стоимость покупки для потребителя. Учитывая, что ранее господдержка покупки транспорта в ряде случаев могла достигать 925 тыс. рублей, ее отсутствие значительно увеличивает первичные расходы клиентов», – отметила Авдеева.

В среднесрочной перспективе, по ее оценке, рынок ждет выраженная ценовая конкуренция.

Андрей Еременко, начальник управления автокредитования Инго Банка, связывает текущий спад с естественным откатом после сентябрьского ажиотажа.

«Рынок стабилизируется после резкого скачка спроса, вызванного ожиданием новых налоговых правил и исчерпанием льготных госпрограмм. Также играет роль сезонный фактор: в преддверии зимы покупатели традиционно с большей осторожностью смотрят на чистый электротранспорт», – заявил специалист.

По прогнозу Еременко, электрокары займут стабильные 2-2,5% рынка, гибриды – около 6-7%. На горизонте нескольких лет рост продолжится, правда уже без прежних рекордов.

«Производители сделают ставку на последовательные гибриды EREV), так как российский покупатель считает их более практичными в суровом климате. Локализованным же брендам придется запустить глубокие совместные программы с банками (рассрочки, субсидированные ставки), чтобы заместить закрывшиеся государственные льготы», – заявил «РГ» специалист.

Планы производителей и риски

Аналитик Freedom Global Владимир Чернов уверен: об устойчивом падении рынка «зеленых» машин в России говорить пока рано. Впрочем, производители такого транспорта могут пересмотреть планы продаж и осторожнее подойти к расширению выпуска.

«Наиболее чувствительными к изменениям окажутся Evolute и Voyah, поскольку их конкурентоспособность во многом поддерживалась государственными субсидиями. Компаниям, вероятно, придется активнее использовать собственные скидки, программы финансирования и постепенно увеличивать локализацию, чтобы сдерживать цены.

Для компаний, же, делающих ставку на экспорт экологичного транспорта в РФ, основными рисками станут высокая стоимость автомобилей, расходы на импорт и ограниченная доступность кредитования. Скорее, фирмы, подобные Li Auto, будут переносить часть инвестиций и новых запусков на более поздние сроки, ориентируясь на восстановление покупательского спроса», – считает специалист.

О том, как электромобили учатся проезжать всё больше без подзарядки, «За рулем» уже рассказывал.

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