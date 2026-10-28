Какие сведения современный автомобиль собирает о владельце
Нынешние машины собирают о владельце массу подробностей: маршруты, скорость, маневры, время стоянок. Некоторые модели вдобавок пишут видео, в том числе из салона. Об этом сообщил автоэксперт Алексей Матвеев.
Есть и менее очевидный нюанс. «При этом важно понимать: телематика и значительная часть электронной начинки в современных авто поставляются сторонними производителями. Алгоритмы их работы не раскрываются, и точно сказать, куда и какие данные передаются, невозможно», – отметил эксперт. По сути, владелец часто даже не догадывается, какой объем информации уходит за пределы машины.
История уже знает несколько инцидентов, когда собранные автомобилем данные использовали без ведома владельца. Один из самых показательных – случаи в США, где владельцы Tesla и Mercedes через доступ к сервисам автопроизводителей следили за бывшими супругами. Другой пример – ошибка в облачной системе Cariad: в январе 2025 года в открытом доступе оказались GPS-данные 800 тыс. владельцев электромобилей Volkswagen, включая госслужащих и сотрудников силовых структур.
Стоит ли паниковать? «Впрочем, маловероятно, что кто-то будет целенаправленно следить за обычным водителем: любое стороннее вмешательство скорее может проявиться как сбой – например, странные сообщения на бортовом компьютере или баги в медиасистеме. Если говорить о простом и эффективном слежении, куда удобнее использовать телефоны, умные колонки или трекеры», – заключил эксперт.
Про необычные электронные системы, которые производители внедряют в машины, «За рулем» уже рассказывал.
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