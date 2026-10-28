Какие сведения современный автомобиль собирает о владельце

Автоэксперт Матвеев предупредил о рисках сбора данных современными авто

Нынешние машины собирают о владельце массу подробностей: маршруты, скорость, маневры, время стоянок. Некоторые модели вдобавок пишут видео, в том числе из салона. Об этом сообщил автоэксперт Алексей Матвеев.

Есть и менее очевидный нюанс. «При этом важно понимать: телематика и значительная часть электронной начинки в современных авто поставляются сторонними производителями. Алгоритмы их работы не раскрываются, и точно сказать, куда и какие данные передаются, невозможно», – отметил эксперт. По сути, владелец часто даже не догадывается, какой объем информации уходит за пределы машины.

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История уже знает несколько инцидентов, когда собранные автомобилем данные использовали без ведома владельца. Один из самых показательных – случаи в США, где владельцы Tesla и Mercedes через доступ к сервисам автопроизводителей следили за бывшими супругами. Другой пример – ошибка в облачной системе Cariad: в январе 2025 года в открытом доступе оказались GPS-данные 800 тыс. владельцев электромобилей Volkswagen, включая госслужащих и сотрудников силовых структур.

Стоит ли паниковать? «Впрочем, маловероятно, что кто-то будет целенаправленно следить за обычным водителем: любое стороннее вмешательство скорее может проявиться как сбой – например, странные сообщения на бортовом компьютере или баги в медиасистеме. Если говорить о простом и эффективном слежении, куда удобнее использовать телефоны, умные колонки или трекеры», – заключил эксперт.

Про необычные электронные системы, которые производители внедряют в машины, «За рулем» уже рассказывал.

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