«Малыш G» от Mercedes задержался на старте. Но теперь понятно, сколько он будет стоить

Клиенты увидят компактный Mercedes-Benz G-класс только весной 2028 года

Долгожданный компактный внедорожник Mercedes, известный как «маленький G» или Baby-G, похоже, доберется до покупателей позже, чем ожидалось.

Теперь старт поставок намечен на весну 2028 года. Это означает, что с момента первого анонса модели пройдет около четырех с половиной лет: глава концерна Ола Каллениус представил новинку еще в сентябре 2023-го на выставке IAA в Мюнхене, а изначально дебют планировался на 2027 год.

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Компактный Mercedes-Benz G-класс

Новый внедорожник призван дополнить легендарный G-класс более компактной альтернативой. Его длина составит примерно 4,5 метра – сопоставимо с готовящимся к выходу Mercedes GLA. Внешне «маленький G» унаследует угловатый силуэт старшего брата: на шпионских снимках заметны вертикальные стойки кузова, короткие свесы, расширенные колесные арки и закрепленный на задней двери элемент – вероятно, запасное колесо или багажный бокс.

На старте продаж модель предложат с полностью электрической силовой установкой. Mercedes-Benz использует для нее оригинальную систему привода: на задней оси разместится электромотор серии eATS 2.0 с двухступенчатой коробкой передач, а на передней – синхронный двигатель с постоянными магнитами серии eATS 1.6.

Компактный Mercedes-Benz G-класс

Предусмотрен механизм отключения переднего привода при необходимости. Мощность зарядки, как ожидается, превысит 320 кВт, что указывает на 800-вольтовую архитектуру и достаточно емкую батарею, хотя точные данные о запасе хода пока не раскрываются.

Электрической версией линейка не ограничится. Еще в мае 2026 года представители компании подтвердили, что внедорожник получит и двигатель внутреннего сгорания. Основой для гибридной модификации может стать 1,5-литровый четырехцилиндровый турбомотор от нового CLA, развивающий 190 л. с. и 300 Н*м крутящего момента. Он работает в паре с электромодулем, встроенным в трансмиссию, что позволяет некоторое время двигаться исключительно на электротяге.

Окончательные параметры и сроки выхода гибрида пока не объявлены.

Сборку компактного G-класса планируется наладить на заводе Mercedes-Benz в венгерском Кечкемете, недавно расширенном для увеличения мощностей.

По данным издания JESMB, стартовая цена модели составит примерно половину стоимости «большого» G-класса.

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