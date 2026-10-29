Стартовали продажи нового богато оснащенного рамника: его ждут в России

Hongqi начал продажи рамного внедорожника G919 в КНР с ценами от 4,2 млн рублей

Премиальный бренд Hongqi открыл продажи G919 – своего первого внедорожника с рамой. Машина создана в том числе для серьезного бездорожья, и в перспективе ее ждут на российском рынке.

Hongqi G919

В Китае модель предложили в трех исполнениях. Начальная версия Four-Motor Tuojing стоит 349 800 юаней – это примерно 4 222 086 рублей по текущему курсу. Следом идут Four-Motor Yujing за 389 800 юаней (4 704 886 рублей) и Limited Edition за 429 800 юаней (5 187 686 рублей).

Под капотом у всех версий гибридная установка: 2,0-литровый турбомотор плюс четыре электродвигателя. Суммарная отдача достигает 842 л.с., а крутящий момент – 1320 Н·м. С места до 100 км/ч внедорожник разгоняется за 4,5 секунды.

Тяговая батарея на 62,9 кВт·ч дает до 280 км пробега на электротяге. Общий запас хода заявлен на уровне 1350 км. Благодаря 800-вольтовой архитектуре заряд с 30 до 80% занимает всего 12 минут.

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Габариты и проходимость

Длина Hongqi G919 – 5135 мм, ширина – 2050 мм, высота – 1950 мм. Колесная база составляет 2900 мм. Дорожный просвет в обычном режиме равен 220 мм, а при преодолении брода он может увеличиваться до 290 мм.

Внедорожник получил пневматическую подвеску с регулировкой высоты кузова, рамное шасси и электронные системы управления тягой. Каждое колесо управляется независимо благодаря четырем электромоторам. Производитель заявляет минимальный радиус разворота 5,3 м, а со специальной системой управления он уменьшается до 2,5 м.

Во всех трех версиях стоят четыре электромотора с независимым распределением тяги и электронные системы блокировки дифференциалов. Плюс комплекс помощи водителю Hongqi Sinan 5.0 Max, аудиосистема Dynaudio и автомобильный холодильник.

Hongqi G919

Салон, электроника и перспективы в России

Салон рассчитан на пять человек. Перед водителем – цифровая приборная панель диагональю 12,3 дюйма, по центру – мультимедийный экран на 17,3 дюйма, а для пассажиров второго ряда есть отдельный потолочный экран такого же размера.

Из удобств – физические кнопки управления, подогрев и вентиляция сидений, массаж передних кресел, холодильник объемом 7,3 л и аудиосистема с 18 динамиками.

Электроника включает лидар с заявленной дальностью обнаружения до 400 м, 11 камер, радар и 12 ультразвуковых датчиков. Комплекс Hongqi Sinan 5.0 Max поддерживает помощь водителю, включая навигационную помощь и парковку по ранее сохраненному маршруту.

Багажник вмещает 950 л, а со сложенными задними сиденьями – до 2120 л. На боковую заднюю дверь можно поставить дополнительный внешний багажный модуль.

Что касается России, то G919 у нас ожидается, но сроки начала продаж, цены и состав комплектаций пока не объявлены. Сейчас внедорожник представлен только на китайском рынке.

О других китайских внедорожниках, которые готовятся выйти на российский рынок, «За рулем» уже рассказывал.

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