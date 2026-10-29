Волга обошла Москвич на российском рынке

Сергей Целиков: за три недели октября продано 793 машины Volga против 694 у Москвича

Российский авторынок стал свидетелем символичной рокировки: возрожденная Волга впервые вырвалась вперед по продажам, обогнав Москвич.

За период с 5 по 25 октября нижегородский бренд реализовал 793 автомобиля, тогда как московский – 694. Еще в сентябре Москвич уверенно лидировал, но после приостановки программы господдержки его темпы заметно снизились, чем и воспользовался конкурент, продолжающий наращивать обороты, сообщает в своем ТГ-канале гендиректор «Автостата» Сергей Целиков.

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Напомним, что Москвич вернулся на рынок в 2022 году – первым донором технологии стал китайский JAC, а в конце прошлого года стартовало производство более дорогой линейки М на базе моделей MG концерна SAIC.

Волгу изначально планировали возрождать совместно с Changan, однако этим планам не суждено было сбыться, и летом текущего года на рынке появились три модели Volga на платформе Geely.

Показательно, что Волге хватило всего пятого месяца продаж, чтобы вырваться вперед.

Любопытно и то, как распределяется спрос внутри линеек: у Москвича около 80% продаж приходится на самую доступную модель Москвич 3 на базе JAC JS4, тогда как у Volga более половины спроса обеспечивает флагманский кроссовер Volga K50, построенный на базе Geely Monjaro и получивший в народе прозвище «Волжара».

Похоже, нижегородцы сделали ставку на более перспективный сегмент – или же историческая сила бренда дает о себе знать.

О том, какие изменения получил кроссовер Volga K40, «За рулем» уже рассказывал.

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