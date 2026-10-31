Обновленный Chery Tiggo 7: что изменилось в популярном кроссовере

Обновленный Tiggo 7 получил новый салон и гибридную версию с зарядкой по расписанию

Рестайлинговый Tiggo 7 конкурирует с такими моделями, как Kia Sportage или его соотечественник MG HS (SAIC Motor).

НОВЫЙ ВЫПУСК «ЗА РУЛЕМ» Закажите на одном из маркетплейсов: OZON, WB или Яндекс Маркет

Chery Tiggo 7

На первый взгляд может показаться, что перемен нет: внешне автомобиль очень похож на предшественника. Дизайн передней части остался практически прежним – крупная решетка радиатора, теперь с глянцево-черной отделкой, и выразительные светодиодные фары.

Однако при взгляде сбоку изменения заметнее: другая линия плеч, а боковые зеркала теперь крепятся непосредственно к дверным панелям, а не к уголкам передних окон. Обновились бамперы, пороги и дизайн легкосплавных дисков. Изменились и задние фонари: они расположены над надписью Chery и получили характерный полосчатый рисунок, перекликающийся с оформлением передней оптики.

Самые значительные изменения произошли в салоне. Интерьер стал более лаконичным: в центре расположился крупный горизонтальный сенсорный дисплей, под которым находится ряд физических переключателей.

Дополнительно предусмотрена отдельная цифровая приборная панель. Как и в нынешней версии, сиденья нового Tiggo 7 обиты стеганой искусственной кожей. Теперь они оснащены функцией массажа, выдвижной подставкой для ног, а также подогревом и вентиляцией. Вдоль всей передней панели проходит настраиваемая атмосферная подсветка.

По заявлению Chery, объем багажника нового Tiggo 7 составляет 505 литров – примерно на 60 литров меньше, чем у актуальной бензиновой модели.

Chery Tiggo 7

Как и прежде, Tiggo 7 будет предлагаться с бензиново-гибридной силовой установкой. В Chery заявляют, что подключаемый гибрид из линейки Super-Hybrid будет оснащен функцией зарядки по расписанию. Это позволит владельцам самостоятельно задавать время начала зарядки, чтобы максимально эффективно использовать периоды действия более низких тарифов на электроэнергию.

По словам представителей бренда, платформа новинки допускает установку традиционных бензиновых двигателей – это дает основания полагать, что базовый силовой агрегат нынешнего Tiggo 7 сохранится и в следующем поколении.

После выхода на рынок новый Tiggo 7 будет продаваться параллельно с более внедорожной версией Chery Tiggo 7X.

Точная дата начала продаж пока неизвестна, однако ожидается, что цена окажется несколько выше стоимости нынешней модели.

Понравилась публикация? Тогда добавьте «За рулем» в список интересных источников:



1. Откройте https://google.com...

2. Поставьте галочку напротив нашего издания Готово – остаемся на связи!