Сколько машин приходится на каждую тысячу россиян? Интересные цифры!

Целиков: автомобилизация населения Москвы ниже, чем в среднем по России

В среднем по России на тысячу жителей приходится 333 автомобиля, сообщил глава «Автостата» Сергей Целиков.

Эксперт оговаривается: машина у каждого третьего россиянина – оценка условная. Нюансов много: не всеми машинами владеют физлица, из расчета следует исключать детей, а у кого-то в хозяйстве не одна машина, а больше. По оценке агентства, сейчас автомобиль есть почти у каждой второй российской семьи – 47-49%. Агентство публикует инфографическую разбивку по регионам и ее интерактивную версию.

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По этим данным получается, что в Москве и Санкт-Петербурге уровни автомобилизации населения ниже, чем в среднем по России – 310 и 317 машин на тысячу человек соответственно. Эксперт связывает это с трендом мегаполисов: отказ от личного авто в пользу общественного транспорта, такси и каршеринга.

В Московской области автомобилизация повыше (344 машины на 1000 человек), но очень далеко от лидеров, Приморского края (540) и Камчатки (480). А самые малообеспеченные машинами регионы – это Чукотка, Чечня и Ингушетия: меньше 200 авто на тысячу...

А как в других странах? От себя добавим, что в США уровень автомобилизации тоже очень разнится по территории, но стабильно уходит за 1000 машин на 1000 граждан. В Германии он составляет около 590-600 машин, в Японии – около 630. А в Китае – пока примерно 330–350, то есть практически как у нас.

Ранее «За рулем» рассказал, что в октябре российский авторынок заметно ускорился.