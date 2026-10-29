В России появился просторный семейный минивэн Hyundai дешевле «китайцев»

Семиместные минивэны Hyundai Custin предлагаются в РФ с ценой от 3 млн рублей

На российском рынке начались продажи нового минивэна Hyundai Custin – семиместной модели, которую можно рассматривать как вариант для семьи или для тех, кому нужен крупный, но маневренный и современный автомобиль. В наличии такие машины нашли в Тюмени и Москве.

Оба экземпляра – 2024 года выпуска, хотя ценник различается радикально. В Тюмени Custin оценили в 3 000 000 рублей, в Москве аналогичный минивэн выставлен за 4 997 000 рублей.

Hyundai Custin

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Тюменский вариант – комплектация Travel для казахстанского рынка. В нее входят датчики давления в шинах, однозонный климат-контроль, круиз-контроль, бесключевой доступ с кнопкой запуска двигателя, выбор режимов движения, электростеклоподъемники, мульти-руль, датчик света и обогрев боковых зеркал.

Сверх этого – подогрев и вентиляция передних сидений, память настроек водительского кресла, кожаный мульти-руль и кожаная отделка сидений, мультимедийный комплекс с крупным вертикальным сенсорным дисплеем, камера заднего вида, светодиодная оптика и 17-дюймовые литые диски.

Московская машина идет в комплектации Luxe, которую продавец называет максимальной. В цену, по его словам, уже включен уплаченный «полный» утильсбор.

Если сравнивать с экземпляром за 3 000 000 рублей, здесь есть камера кругового обзора, передние и задние парктроники (в Travel только задние), отделка руля и сидений натуральной кожей вместо эко-кожи, расширенный набор электронных ассистентов с мониторингом слепых зон, электропривод двери багажника, подогрев и вентиляция задних сидений, солнцезащитные шторки в задних дверях и отдельные воздуховоды для пассажиров второго и третьего ряда.

Интерьер Hyundai Custin

Плюс беспроводная зарядка для смартфона, оттоманки для ног у сидений на втором ряду, поддержка Apple CarPlay и Android Auto, а также более крупные 18-дюймовые литые диски.

Технически все выставленные Hyundai Custin идентичны. Салон семиместный, схема 2+2+3, на втором ряду – два раздельных «капитанских» кресла. Под капотом стоит 1,5-литровый бензиновый турбомотор Smartstream мощностью 170 л.с. Он работает с восьмиступенчатым автоматом, привод – только передний. До 100 км/ч такой минивэн разгоняется примерно за 8 секунд. В городе расход топлива составляет 9-10 л/100 км, на трассе снижается до 6-7 л на 100 км.

Для сравнения: выпускаемый в Татарстане Sollers SP7 стоит минимум 5 075 000 рублей. Китайские JAC RF8 (2026 г.в. с учетом прямой скидки) и GAC M8 предлагают от 4 974 000 и 6 249 999 рублей соответственно.

О другом Hyundai, который недавно привезли в Россию дешевле китайских аналогов, «За рулем» уже уже рассказывал.

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