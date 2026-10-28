Известный в России бренд выпустил серьезный внедорожник с премиальным оснащением

Wey Lanshan: премиальная гибридная версия Great Wall H10 мощностью 510 сил

Компания Wey официально показала новый внедорожник Lanshan. Автомобиль позиционируют как машину с премиальным оснащением и отличной проходимостью. По сути, это премиальная версия модели Great Wall H10 от Haval. Обе построены на одной платформе, которую китайская компания разрабатывала под гибридные модели повышенной проходимости.

Wey Lanshan

На рынок Lanshan выйдет в пяти– и шестиместном исполнении. Как выглядит интерьер и какое оборудование войдет в список доступного оснащения, Wey пока не раскрыла. Зато технические характеристики уже озвучены. Под капотом стоит 2,0-литровый мотор, развивающий до 248 л.с. Вместе с ним работают два электродвигателя – с отдачей до 150 и до 299 л.с. Суммарно такая гибридная установка выдает до 510 л.с.

Wey Lanshan

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Батареи предложат на выбор: с одной запас хода на электротяге достигает 220 км, со второй – 270 км. Общий запас хода Lanshan заявлен на уровне 1300 км. За доплату можно будет получить пневматическую подвеску. Она поддерживает изменение дорожного просвета и умеет заранее адаптироваться под меняющиеся условия на дороге.

В стандартное оснащение входит блокируемый дифференциал. Есть и система подруливания колес: она сокращает радиус разворота и повышает устойчивость при маневрах. На крыше размещен лидар – он входит в комплекс водительских помощников. Правда, возможности систем автономного управления, которыми оснащается внедорожник, компания пока не раскрыла.

Wey Lanshan

Недавно «За рулем» рассказывал о другом автомобиле, который способен проехать почти 2300 км без дозаправки.

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