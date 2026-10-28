Заплатит ли страховая компенсацию при ДТП на шинах, не соответствующих сезону?

Тарас Рева: При ДТП на несезонных шинах отказ в выплатах по ОСАГО неправомерен

По ОСАГО сезонность шин не дает страховщику права отказать пострадавшему в возмещении – это следует из законодательства. О том, как несезонная резина связана со страховыми выплатами, рассказал Тарас Рева, директор по страховым продуктам финансового маркетплейса «Сравни».

«Для полиса обязательного автострахования (ОСАГО) ключевое правило зафиксировано в законодательстве. Страховая компания обязана выплатить возмещение потерпевшей стороне в любом случае, независимо от того, какая резина была установлена на автомобилях участников ДТП. Использование несезонных шин само по себе не служит законным основанием для отказа в страховой выплате пострадавшему», – пояснил эксперт.

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С каско ситуация другая: там многое зависит от договора и правил конкретной компании. Во многих таких документах есть условие о том, что эксплуатация машины с нарушениями Технического регламента, включая несезонные шины зимой, может привести к отказу в выплате или повышенной франшизе. Если авария произошла на резине не по сезону, страховая может направить экспертов – им предстоит выяснить, стала ли именно эта причина прямой причиной ДТП.

Рева также напомнил о требованиях Техрегламента: зимой нельзя ездить на летних шинах, летом – на шипованных, а остаточная глубина протектора зимних шин должна быть не меньше 4 мм. Перед сезоном владельцу полиса каско стоит проверить правила страхования – там указаны требования к техническому состоянию автомобиля.

Кстати, о том, как зима меняет требования к машине, «За рулем» уже рассказывал.

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