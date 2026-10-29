Летняя резина зимой: чем рискует водитель с полисом каско при ДТП

Эксперт Рева: Как несезонная резина влияет на выплаты по ОСАГО и каско при ДТП

Российским водителям объяснили, как несезонная резина отражается на страховых выплатах после аварии. Для ОСАГО, по словам директора по страховым продуктам финансового маркетплейса «Сравни» Тараса Ревы, действует безусловное правило: потерпевшей стороне возмещение положено в любом случае. Не важно, какая резина стояла на машинах участников ДТП. Сама по себе несезонная шина не дает страховщику законного повода отказать пострадавшему.

«Для полиса обязательного автострахования (ОСАГО) ключевое правило зафиксировано в законодательстве. Страховая компания обязана выплатить возмещение потерпевшей стороне в любом случае, независимо от того, какая резина была установлена на автомобилях участников ДТП. Использование несезонных шин само по себе не служит законным основанием для отказа в страховой выплате пострадавшему», – пояснил эксперт.

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С каско картина другая: там все решают договор и правила конкретной компании. Во многих таких документах прописано, что эксплуатация машины с нарушениями Технического регламента, в том числе на несезонных шинах зимой, может привести к отказу в выплате или повышенной франшизе. Если авария случилась на несезонной резине, страховая вправе направить экспертов – им предстоит выяснить, стала ли она прямой причиной ДТП, отметил Рева.

О требованиях Техрегламента эксперт тоже напомнил. Зимой нельзя ездить на летних шинах, летом – на шипованных; остаточная глубина протектора зимней резины должна быть не меньше 4 мм. Перед сменой сезона стоит заглянуть в правила каско – там указано, какие требования к техническому состоянию автомобиля действуют у страховщика.

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