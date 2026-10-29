Программу льготного автокредитования возобновят: как отреагирует рынок

Как возобновление программы льготного автокредитования отразится на рынке

С 1 декабря 2026 года в России вновь заработает программа льготного автокредитования. С начала года по ней уже продали больше 123 тыс. машин – цифра сама за себя говорит.

Покупатель, по сути, получает скидку от цены: на электромобиль – 35%, но не больше 925 тыс. руб.; на машину с ДВС – 20%; жителям Дальнего Востока – 25%.

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Круг получателей, кстати, широкий. Поддержкой могут воспользоваться медики, работники образования, участники СВО и члены их семей, инвалиды. Семьям с двумя и более детьми дают скидку 10%.

Оценки участников рынка

Директор по развитию финансовых продуктов «Сравни» Магомед Гамзаев считает, что перезапуск поможет тем, кто отложил покупку машины в ожидании господдержки. По его словам, субсидией они смогут воспользоваться уже в декабре.

«Выигрывают и автопроизводители вместе с дилерами. Декабрь традиционно приносит рынку одни из самых высоких продаж в году, и без субсидий этот пик мог не состояться. Для отечественных марок, которые почти полностью зависят от льготной программы, перезапуск особенно важен. Банкам возобновление вернет поток целевых автокредитов», – рассказал он.

В Fresh ожидания сдержаннее. Директор кредитно-страхового направления автомобильного маркетплейса Fresh Андрей Скрипский говорит о умеренном, но стабильном приросте после 1 декабря.

«Однако ожидать взрывного роста показателей не стоит: программа сработает как амортизатор сокращения продаж, а не как катализатор их роста. Основной объем продаж в декабре придется на бюджетный сегмент (до 2 млн рублей), так как именно на него ориентированы требования к локализации (не менее 2000 баллов), а также ограничения по стоимости. Главным бенефициаром господдержки остается отечественный автопром. Программы позволяют заводам поддерживать загрузку конвейеров», – говорит он.

В РОАД решение оценивают положительно. Исполнительный директор Ассоциации «Российские автомобильные дилеры» (РОАД) Олег Баринов заявил «РГ», что для рынка это важная мера поддержки – и покупателей, и отечественного автопроизводства.

«Для нас это важная мера поддержки и покупателей, и отечественного автопроизводства. Программа действительно работает. Выделенные на этот год лимиты были исчерпаны досрочно, что подтверждает востребованность такой поддержки. Традиционно основной объем покупок по программе приходится на Lada. Если говорить о моделях, прежде всего это Granta, Vesta и семейство Niva. Она также помогает приобретать автомобили УАЗ. Эта мера поддержит продажи в декабре и поможет рынку приблизиться к прогнозу РОАД – до 1,5 млн новых автомобилей по итогам 2026 года», – заключил он.

О том, когда возобновят льготную программу автокредитования, «За рулем» уже рассказывал.

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