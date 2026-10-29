В России переписали цены на популярный аналог Лэнд Крузера: актуальный прайс

Выгоду на Tank 500 в версии «Сити Премиум» сократили до 300 тысяч рублей в РФ

Прайс на Tank 500 2026 года выпуска в России переписали – премиальный китайский бренд сократил прямую выгоду на две комплектации рамного внедорожника. У одной из версий скидка исчезла полностью.

Tank 500

Корректировка затронула гибридные исполнения «Сити Премиум» и «Техно Премиум». Базовые цены при этом не менялись, зато размер прямой выгоды уменьшился – фактически обе версии подорожали на 100 тыс. рублей, то есть на 1,32-1,47%.

Семиместный «Сити Премиум» скидку сохранил, правда, стала она скромнее: 300 тыс. рублей вместо 400 тыс. Что до пятиместного «Техно Премиум», здесь выгода в 100 тыс. рублей обнулилась полностью.

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В цифрах это выглядит так: минимальная стоимость Tank 500 с учетом прямой выгоды выросла с 6 799 000 до 6 899 000 рублей, а «Техно Премиум» теперь идет по цене 7 699 000 рублей. Формально прайс остался прежним – на деле машины стали дороже.

Чем отличаются гибридные версии

«Сити Премиум» – гибрид, которому розетка не нужна. Под капотом 2,0-литровый бензиновый турбомотор на 245 л. с., работает он в связке с 9-ступенчатым автоматом, куда встроен электромотор с максимальной 30-минутной мощностью 54 л. с. Плюс литий-ионная тяговая батарея емкостью 1,75 кВт·ч. Суммарная отдача системы – 299 л. с., общий максимальный крутящий момент – 616 Нм.

«Техно Премиум» – уже подзаряжаемый гибрид (PHEV). Здесь 2,0-литровый 231-сильный бензиновый двигатель трудится вместе с электромотором: суммарная 30-минутная мощность – 299 л. с., пиковая – 394 л. с. при 750 Нм крутящего момента. До «сотни» такой Tank 500 доезжает за 6,9 секунды, то есть быстрее всех в линейке. Расход топлива без учета электроэнергии заявлен на уровне 8,4 л на 100 км по циклу NEDC.

Кстати, подорожание задело только гибриды: бензиновые исполнения в этом пересмотре прайса не участвовали.

Бензиновые версии

У Tank 500 есть и чисто бензиновые комплектации – «Премиум» и «Оникс». Оснащаются они 3,0-литровым V6 с двойным турбонаддувом: 299 л. с. в «Премиуме» и 354 л. с. в «Ониксе». В компании с двигателем – девятиступенчатый автомат и полный привод с демультипликатором и блокировками обоих межколесных дифференциалов.

Интерьер Tank 500

Сравнения с Toyota Land Cruiser напрашиваются сами собой: рамная конструкция, полный привод и понижающая передача сочетаются у Tank 500 с просторным салоном и богатым оснащением. Собственно, именно этот микс внедорожных возможностей и комфорта и дает повод ставить китайскую машину в один ряд с именитым японцем.

Еще один штрих: в октябре стало известно, что Tank 500 начали собирать на калининградском заводе « Автотор». На конвейер встали и бензиновые, и гибридные версии, хотя на первом этапе сборка ведется на базе уже сваренных и окрашенных кузовов.

О том, как меняются позиции китайских марок на российском рынке, «За рулем» уже рассказывал.

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