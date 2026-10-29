Газовые Sitrak обновили для России: что изменилось

В России начались продажи обновленных грузовиков Sitrak

На российском рынке стартовали продажи обновленной газомоторной линейки Sitrak. Китайская компания Sinotruk провела глубокую модернизацию машин для России, а подробности приводит «Автостат Инфо».

Тягачи получили исполнение C7H Max. Силовая установка – газовый двигатель на 460 л.с., который трудится в паре с роботом S-AMT. В РФ доступны версии с колесными формулами 4×2 и 6×4, плюс самосвалы 6×4 и 8×4.

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Ставку при обновлении сделали на надежность. Электрику дополнительно защитили от влаги и реагентов, а лакокрасочное покрытие кабины и рамы стало толще. Тягачи на сжиженном природном газе (СПГ) обзавелись встроенным датчиком осевых нагрузок; интервал между обслуживаниями у таких машин теперь составляет 30-50 тыс. километров.

Всплеск спроса совпал с модернизацией. В сентябре 2026 года регистрации новых Sitrak в России выросли на 52,9% – до 292 единиц. Чаще других выбирали модификации C7H 4×2 и 6×4.

Правда, по году динамика пока отрицательная. За девять месяцев в стране зарегистрировали 2373 грузовика – примерно вдвое меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

О том, что китайские машины теряют популярность в России, «За рулем» уже рассказывал.

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