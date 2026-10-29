РФ добилась снятия с розыска 665 автомобилей из баз Германии и Канады

МВД России сообщило об исключении из розыска Интерпола 665 автомобилей

Российским правоохранителям удалось прекратить международный розыск 665 машин, которые находились в России, а раньше значились в базах Германии и Канады. Об этом рассказали в пресс-службе МВД.

Всего в стране выявили 813 автомобилей, которые разыскивали эти две страны. К середине октября 2026 года розыск сняли с 665 из них – такие данные приводит министерство.

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Почему вообще возникла эта история? Ведомство попросило Генеральный секретариат Интерпола проверить, насколько обоснованно сведения об этих автомобилях держат в международной базе. По сути, речь о том, чтобы данные не висели там без причины.

Параллельно российское бюро Интерпола выступило с предложением поменять порядок работы с международной базой данных похищенных автомобилей. В МВД пояснили: инициативы нужны, чтобы сведения оставались актуальными и чтобы базу не использовали «в политических целях».

Ранее в министерстве предупреждали: юридические услуги, которые обещают снять машину с международного розыска Интерпола, часто оказываются обманом. Так что доверять таким предложениям без проверки не стоит.

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