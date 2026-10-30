Выдачу долгосрочных автокредитов хотят ограничить
Долгосрочные автокредиты в России попадают под новые ограничения. Банкам запретят одобрять займы на срок больше восьми лет тем клиентам, чей показатель долговой нагрузки (ПДН) выше 50%. Причина проста: для таких выдач макропруденциальный лимит (МПЛ) установлен на нуле – то есть места в общем объеме кредитования они не получат вовсе.
Вторая новация касается доли рискованных ссуд. Для потребительских кредитов под залог автотранспорта в 2027 году предел в общем объеме выдач банка опускается до 1%, хотя раньше составлял 20%. Запас, прямо скажем, сжимается в 20 раз.
Чем регулятор объясняет такие шаги? Статистикой. Во втором квартале 2026 года на автокредиты сроком более восьми лет пришлось 6% выдач. А вот в третьем квартале доля потребительских кредитов под залог автомобилей добралась до 47% – цифра, которая сама за себя говорит.
Отдельно в ЦБ уточнили: ограничения по целевым автокредитам и по нецелевым потребительским ссудам под залог автомототранспортных средств – те, что отсекают заемщиков с долговой нагрузкой выше 80%, – на следующий год остаются прежними на уровне 1%.
О том, как будет работать возвращающаяся льготная программа автокредитования, «За рулем» уже подробно рассказал.
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