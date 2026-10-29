Назван средний срок автокредита в России

НБКИ: средний срок автокредита в сентябре 2026 года достиг 5,96 года

К сентябрю 2026 года средний срок автокредита в России составил 5,96 года – такие данные приводит Национальное бюро кредитных историй (НБКИ), опираясь на сведения банков. Для сравнения: в сентябре 2025-го показатель держался на уровне 5,37 года, то есть за двенадцать месяцев он прибавил 11%. Считали и новые машины, и автомобили с пробегом.

Месяц к месяцу динамика скромнее. Относительно августа 2026 года срок вырос лишь на 0,5% – в последний летний месяц он равнялся 5,93 года.

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Сроки автокредитов по регионам России

Среди тридцати регионов-лидеров по объемам автокредитования дольше всего деньги на машину отдают жители Краснодарского края – 6,65 года. Следом идут Ставропольский край (6,48 года), Ростовская область (6,43 года), Тюменская область вместе с ХМАО и ЯНАО (6,38 года), а замыкает пятерку Волгоградская область с 6,32 года.

Короче всего кредитные обязательства в Москве – 5,27 года. В Санкт-Петербурге средний срок составил 5,42 года, в Московской области – 5,46 года.

За год сильнее всего срок вырос в Красноярском крае – на 15,7%. В Ростовской области прибавка достигла 14,4%, в Краснодарском крае – 13,7%, в Ленинградской и Свердловской областях – 12,2% и 11,8% соответственно. Москва обошлась показателем 11,7%, Санкт-Петербург – 10,4%.

Почему банки удлиняют сроки кредитов

Причину удлинения договоров директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков видит в том, что банки стараются держать под контролем долговую нагрузку заемщиков на фоне высоких ставок и подорожавших автомобилей.

«Увеличение сроков автокредитов позволяет банкам контролировать показатель долговой нагрузки заемщиков (не выше 50%) за счет сокращения величины ежемесячного платежа. Данная динамика фиксируется на фоне довольно низкого аппетита к риску со стороны банков, а также не очень активного спроса на автокредиты в связи с повышением утилизационного сбора», – отметил Волков.

О том, когда возобновят льготную программу автокредитования, «За рулем» уже рассказывал.

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