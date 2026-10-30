Бензин в России подешевел: сколько теперь стоит литр

«Росстат»: средняя цена бензина в РФ с 20 по 26 октября снизилась на 1,4 рубля

Средняя цена литра бензина в России к 26 октября составила 76,64 рубля. За неделю с 20-го числа она уменьшилась на 1,40 рубля – такие данные приводит «Росстат».

Еще 19 октября литр, в среднем, стоил 78,04 рубля. Выходит, топливо дешевеет вторую неделю кряду, причем нынешнее падение оказалось резче предыдущего: с 12 по 19 октября цена снизилась всего на 64 копейки.

НОВЫЙ ВЫПУСК «ЗА РУЛЕМ» Закажите на одном из маркетплейсов: OZON, WB или Яндекс Маркет

Сильнее всего просел АИ-92

По массовым маркам разброс получился заметным. АИ-92 потерял в цене 1,47 рубля (−1,99%) и теперь стоит 72,55 рубля за литр вместо 74,02.

У АИ-95 снижение ровно на 1,40 рубля (−1,74%): с 80,30 до 78,90 рубля за литр.

Высокооктановые марки и дизель почти не сдвинулись. АИ-98 и выше подешевел на копейку (−0,01%), с 104,67 до 104,66 рубля. Дизтопливо потеряло 6 копеек (−0,07%) – 86,52 рубля за литр против 86,58 неделей ранее.

При заправке полного бака разница чувствуется куда отчетливее. 50 литров АИ-92 по средней цене 26 октября обойдутся примерно в 3627,5 рубля, столько же АИ-95 – около 3945 рублей. Неделей раньше за такой же объем пришлось бы отдать на 73,5 и 70 рублей больше соответственно.

География снижения широкая: цена упала в 57 субъектах РФ. Лидеры – Камчатский край, где бензин стал дешевле сразу на 12,6%, и Ивановская область с минус 11,4%.

Хватает и обратных примеров. В 24 регионах бензин, наоборот, подорожал, сильнее всего – в Саратовской области, плюс 2,1%.

Две столицы разошлись в разные стороны: в Москве за неделю минус 0,6%, в Санкт-Петербурге плюс 0,7%.

Впрочем, о будущем бензиновых двигателей «За рулем» уже рассказал.

Понравилась публикация? Тогда добавьте «За рулем» в список интересных источников:



1. Откройте https://google.com...

2. Поставьте галочку напротив нашего издания Готово – остаемся на связи!