Названы самые популярные китайские машины на Дальнем Востоке

«Автостат Инфо»: какие авто вошли в топ-3 китайских брендов в ДФО

Дальневосточный федеральный округ за девять месяцев 2026-го дал ясную картину: среди китайских марок в лидерах держатся три – Haval, Tank и Changan. Именно так выглядит тройка самых востребованных брендов из КНР в этом округе.

Цифры по постановке на учет привел «Автостат Инфо». За три квартала жители ДФО зарегистрировали 770 новых Haval, 453 Tank и 346 Changan. Разрыв между первым и третьим местом, как видно, немаленький – почти двукратный.

НОВЫЙ ВЫПУСК «ЗА РУЛЕМ» Закажите на одном из маркетплейсов: OZON, WB или Яндекс Маркет

Общий рейтинг округа, правда, возглавляют вовсе не «китайцы». Первые две строчки – у Toyota и Suzuki, 1419 и 986 экземпляров соответственно. А вот дальше любопытно: между двумя суббрендами GWM, то есть между Haval и Tank, вклинилась Lada с результатом 673 автомобиля.

Есть и более широкая статистика по стране. За первые девять месяцев 2026 года в России перепродали 264 тысячи легковых машин китайских марок с пробегом – на 37% больше, чем за тот же период годом ранее, когда показатель составлял 192 тысячи штук.

О том, какие автомобили теряют и набирают популярность в России, «За рулем» рассказывал.

Понравилась публикация? Тогда добавьте «За рулем» в список интересных источников:



1. Откройте https://google.com...

2. Поставьте галочку напротив нашего издания Готово – остаемся на связи!