Целиков: автопредпочтения москвичей кардинально отличаются от общероссийских
За 9 месяцев текущего года в Москве было зарегистрировано 124,8 тысяч новых легковых автомобилей. Это на 13% больше, чем в январе-сентябре прошлого года. Предпочтения москвичей заметно отличаются от общероссийских, рассказал глава «Автостата» Сергей Целиков.
На традиционные отечественные бренды – Lada и УАЗ – в целом по стране приходится четверть продаж. В столице их доля едва переваливает за 5%. Правда, новые российские марки в Москве идут чуть бодрее, чем по России: 22,2% против 20,9%, уточняет эксперт.
Самое заметное расхождение – в доле глобальных брендов. По стране у них сейчас 14%, а в Москве почти вдвое больше – 26,2%. Причем в топ-10, помимо Toyota и Mazda, попадают премиальные BMW и Mercedes-Benz.
Чисто китайских марок в столице на 6,2% больше, чем в среднем по России: 46,2% против 40%.
Пятерка самых популярных у москвичей марок выглядит так:
1. Haval – 10%
2. Tenet – 9,2%
3. Geely – 8,8%
4. Belgee – 5,5%
5. Lada – 5,2%
О том, какие марки набирают популярность на фоне китайских брендов, «За рулем» уже разбирался.
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