Целиков: автопредпочтения москвичей кардинально отличаются от общероссийских

Эксперт Целиков: доля китайских марок в Москве составила 46,2% против 40% по РФ

За 9 месяцев текущего года в Москве было зарегистрировано 124,8 тысяч новых легковых автомобилей. Это на 13% больше, чем в январе-сентябре прошлого года. Предпочтения москвичей заметно отличаются от общероссийских, рассказал глава «Автостата» Сергей Целиков.

На традиционные отечественные бренды – Lada и УАЗ – в целом по стране приходится четверть продаж. В столице их доля едва переваливает за 5%. Правда, новые российские марки в Москве идут чуть бодрее, чем по России: 22,2% против 20,9%, уточняет эксперт.

НОВЫЙ ВЫПУСК «ЗА РУЛЕМ» Закажите на одном из маркетплейсов: OZON, WB или Яндекс Маркет

Самое заметное расхождение – в доле глобальных брендов. По стране у них сейчас 14%, а в Москве почти вдвое больше – 26,2%. Причем в топ-10, помимо Toyota и Mazda, попадают премиальные BMW и Mercedes-Benz.

Чисто китайских марок в столице на 6,2% больше, чем в среднем по России: 46,2% против 40%.

Пятерка самых популярных у москвичей марок выглядит так:

1. Haval – 10%

2. Tenet – 9,2%

3. Geely – 8,8%

4. Belgee – 5,5%

5. Lada – 5,2%

О том, какие марки набирают популярность на фоне китайских брендов, «За рулем» уже разбирался.

Понравилась публикация? Тогда добавьте «За рулем» в список интересных источников:



1. Откройте https://google.com...

2. Поставьте галочку напротив нашего издания Готово – остаемся на связи!