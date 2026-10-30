Новый надежный седан Volkswagen начали продавать в России с ценой Весты

Volkswagen Lavida XR из Китая предлагается в РФ с ценами от 1,5 млн рублей

Очередная модель, которой в России раньше официально не было, добралась до местных классифайдов. Речь о седане Volkswagen Lavida XR китайской сборки: машину везут под льготный утильсбор, а минимальный ценник стартует с 1,5 млн рублей.

Volkswagen Lavida XR

Именно столько просят в Новосибирске за новый автомобиль под заказ – по словам продавца, сумма окончательная и все возможные издержки в нее уже заложены. Для сравнения: LADA Vesta с вариатором обойдется минимум в 1 608 000 рублей, а Changan Alsvin даже в комплектациях 2024 года выпуска – от 1 889 900 рублей. Разница, как видите, ощутимая.

НОВЫЙ ВЫПУСК «ЗА РУЛЕМ» Закажите на одном из маркетплейсов: OZON, WB или Яндекс Маркет

Что внутри? Кондиционер, тканевая обивка сидений, мультимедийная система с сенсорным дисплеем, мультируль, литые диски, электропривод регулировки и подогрев зеркал, электростеклоподъемники во всех дверях, цифровая приборная панель – для базовой версии набор вполне приличный.

В Самаре аналогичный седан предлагают к поставке за 1 750 000 рублей. Вариант побогаче – с кожаным салоном, круиз-контролем и рядом других приятных дополнений в оснащении – готовы привезти в Новосибирске за 1 810 000 рублей.

Интерьер Volkswagen Lavida XR

Дальше ценник только растет. Во Владивостоке Lavida XR с тканевым салоном оценили в 1 860 000 рублей, в Перми привезти его готовы за 1 867 000, а в Чебоксарах за машину просят ровно 2 000 000 рублей.

Технически все предлагаемые машины идентичны, силовая установка одна. Это 1,5-литровый бензиновый атмосферник на 110 лошадиных сил из серии EA211 – по сути, развитие атмосферных моторов концерна Volkswagen, созданное специально для азиатских и развивающихся рынков. Именно он пришел на смену знакомому россиянам калужскому 1.6 MPI (CWVA/CWVB).

Главное отличие от российского предшественника – отсутствие масложора. На старом 1.6 масло часто уходило из-за неудачной конструкции поршневых колец и клапанных направляющих; в моторе DRZA/DMBA поршневую группу переработали, и родовой дефект ушел.

Коробка передач – классический 6-ступенчатый автомат, без вариаторов и роботов.

О том, какие китайские машины сейчас набирают популярность в России, «За рулем» уже рассказывал.

Понравилась публикация? Тогда добавьте «За рулем» в список интересных источников:



1. Откройте https://google.com...

2. Поставьте галочку напротив нашего издания Готово – остаемся на связи!