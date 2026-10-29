Вот это контраст: какие машины покупают в Москве, а какие – в регионах

Целиков: в Москве на традиционные российские бренды приходится лишь 5% продаж

Аналитическое агентство «Автостат» опубликовало сравнительную инфографику авторынков – столичного и регионального.

«Если в России на традиционные российские бренды (Лада и УАЗ) приходится четверть продаж, то в Москве их доля лишь немногим более 5%», – сообщил глава агентства Сергей Целиков.

При этом новые российские бренды в столице продаются чуть лучше, чем по РФ, отмечает эксперт: 22,2% против 20,9%. Да и доля чисто китайских марок в Москве немного выше: 46,2% против 40%.

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А второе большое отличие – в общей доле глобальных брендов. По стране она составляет 14%, а в столице – почти в два раза выше, 26,2%. К тому же, помимо Toyota и Mazda, в топ-10 входят немецкие премиум-бренды BMW и Mercedes-Benz.

Ранее «За рулем» рассказал, в каких регионах продажи новых машин растут быстрее всего.