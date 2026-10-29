В продаже появился достойный экономичный седан: сколько за него просят?

Новые седаны BYD Destroyer 05 2026 года появились в продаже в России и Беларуси

В Беларуси и России начали продавать гибридные седаны BYD Destroyer 05. В Беларуси подобные машины стартуют с отметки 1 610 000 рублей. Российские продавцы оценивают прошлогодние экземпляры иначе: в Тамбове за них хотят 2 250 000, в Москве – 2 500 000 рублей. Техника, по сути, одна и та же, а разрыв в цене доходит до 890 тысяч.

Силовая установка у всех автомобилей – и в России, и в Беларуси – гибридная. Передние колеса приводит в движение электромотор мощностью 197 лошадиных сил, компанию ему составляет 1,5-литровый бензиновый турбомотор на 110 сил. Крутящий момент на колеса он не передает: его работа – подзаряжать тяговую батарею. Чисто на электричестве машина проезжает около 120 километров.

BYD Destroyer 05

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Длина автомобиля – 4780 мм, ширина – 1837 мм, высота – 1495 мм, колесная база растянута на 2718 мм. В салоне стоит полностью цифровая приборная панель с диагональю 9 дюймов, а рядом – поворотный планшет информационно-развлекательного комплекса с экраном 15,6 дюйма.

Среди опций заявлены штатная навигация и климат-контроль, фронтальные и задние подушки безопасности, электропривод с подогревом боковых зеркал, светодиодные фары с дневными ходовыми огнями, а также система контроля давления в шинах.

Интерьер BYD Destroyer 05

А вот с цветом все зависит от рынка. В Минске доступны исключительно белые автомобили, зато в России есть выбор между белым и серым оттенками.

О том, какие машины чаще покупают в Москве, а какие в регионах, «За рулем» уже рассказывал.

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