Появились подробности о новом, богато оснащенном седане Volkswagen

Volkswagen ID.Aura L5: 211 сил, колесная база 2820 мм, лидар в топовых версиях

Официальные цены на новый Volkswagen ID.Aura L5 немецкая компания пока не озвучила. Полный список технических характеристик седана тоже держится в секрете, хотя часть данных производитель все же обнародовал.

Volkswagen ID.Aura L5

Под капотом – если так можно сказать про электромобиль – единственный двигатель, отдающий до 211 л.с. За доплату предложат исполнение с двумя моторами, и каждый из них выдает те же 211 л.с. А вот про емкость аккумулятора и запас хода в компании молчат. Габариты при этом известны: длина 4883 мм, ширина 1881 мм, высота 1506 мм, размер колесной базы достигает 2820 мм.

Volkswagen ID.Aura L5

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Одна из заметных деталей – багажная дверь. Открывается она под углом до 70 градусов, а ширина проема превышает 1000 мм, чего не может предложить ни один прямой конкурент модели.

В салоне найдутся откидные столики, крупный сенсорный монитор и цифровая приборная панель.

Правда, полный перечень доступных опций не раскрыт.

Volkswagen ID.Aura L5

Что до электроники, то полуавтономное управление ID.Aura L5 поддерживает уже в базовом исполнении. В топовых версиях добавляется лидар – с ним водительские помощники работают эффективнее. Настройки адаптированы к сложным дорожным условиям: система вовремя замечает препятствия и уводит машину в сторону.

О планах KGM расширить линейку гибридными моделями в России «За рулем» уже рассказывал.

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