Новая версия крутого внедорожника — уже в России!

В Москве появился первый внедорожник 212 Mavero — он проходит испытания

Московский дилер китайской марки 212 получил первый экземпляр трехдверного внедорожника Mavero, известный также как 212 T10.

Об этом источник пишет со ссылкой на компанию BAW Россия. Уточняется, что машина прибыла с заводе BAW в Пекине, это предсерийный образец, и предназначен он для прохождения испытаний – точно так же, как ранее поступивший в распоряжение компании пикап 212 P01, который уже начали сертифицировать для продаж в нашей стране. Напомним, обе перечисленные модификации происходят от базового пятидверного внедорожника BAW 212 T01, который в РФ уже продается.

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Ну а что же такое 212 Mavero, он же 212 T10? Это короткая трехдверная версия в духе классического Wrangler со съемным верхом над задними сиденьями. Под капотом – 2.0 турбо (252 л.с. и 410 Нм) в союзе с 8-ступенчатой АКП ZF и полным приводом part-time с раздаточной коробкой, межосевой и задней блокировками дифференциалов. Подвеска – сугубо классическая внедорожная, зависимая спереди и сзади. В будущем возможен и дизель на 170 л.с.

Сообщается, что столичный дилер собирается начать продажу таких машин до конца 2026 года, а ориентировочная цена составит 4,5-4,6 млн рублей. Интересно, что несколькими днями ранее такую же цену называл другой дилерский центр марки. Кстати, трехдверку 212 T10 вполне официально привозили к нам еще в сентябре, и тоже для испытаний, но то был фактически прототип, который предстояло доработать под эксплуатацию в РФ.

Ранее «За рулем» подробно рассказывал об этой машине.