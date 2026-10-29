Новая версия крутого внедорожника — уже в России!
Московский дилер китайской марки 212 получил первый экземпляр трехдверного внедорожника Mavero, известный также как 212 T10.
Об этом источник пишет со ссылкой на компанию BAW Россия. Уточняется, что машина прибыла с заводе BAW в Пекине, это предсерийный образец, и предназначен он для прохождения испытаний – точно так же, как ранее поступивший в распоряжение компании пикап 212 P01, который уже начали сертифицировать для продаж в нашей стране. Напомним, обе перечисленные модификации происходят от базового пятидверного внедорожника BAW 212 T01, который в РФ уже продается.
Ну а что же такое 212 Mavero, он же 212 T10? Это короткая трехдверная версия в духе классического Wrangler со съемным верхом над задними сиденьями. Под капотом – 2.0 турбо (252 л.с. и 410 Нм) в союзе с 8-ступенчатой АКП ZF и полным приводом part-time с раздаточной коробкой, межосевой и задней блокировками дифференциалов. Подвеска – сугубо классическая внедорожная, зависимая спереди и сзади. В будущем возможен и дизель на 170 л.с.
Сообщается, что столичный дилер собирается начать продажу таких машин до конца 2026 года, а ориентировочная цена составит 4,5-4,6 млн рублей. Интересно, что несколькими днями ранее такую же цену называл другой дилерский центр марки. Кстати, трехдверку 212 T10 вполне официально привозили к нам еще в сентябре, и тоже для испытаний, но то был фактически прототип, который предстояло доработать под эксплуатацию в РФ.
Ранее «За рулем» подробно рассказывал об этой машине.
- «За рулем» можно читать и в MAX