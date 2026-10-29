Октябрь претендует на звание лучшего месяца года для авторынка России

Василий Кисенков: продажи машин в октябре могут достичь 130 тысяч штук

По данным агентства «Автостат», в октябре продажи новых легковых автомобилей в России могут составить 130 тысяч единиц. Если прогноз оправдается, месяц станет самым успешным для рынка с начала года, сообщает «Авторадио».

Только за последнюю неделю в стране зарегистрировали более 28 тысяч новых легковых машин – почти на 8% больше, чем неделей ранее.

НОВЫЙ ВЫПУСК «ЗА РУЛЕМ» Закажите на одном из маркетплейсов: OZON, WB или Яндекс Маркет

Однако, как отметил автоэксперт Василий Кисенков, важно понимать масштаб: 130 тысяч – это лишь примерно на 6% больше, чем в сентябре. По его словам, росту способствуют несколько факторов. Осенью покупатели традиционно активнее, к тому же действуют конкретные предложения – скидки, трейд-ин и специальные кредитные программы.

Для тех, кто давно присматривался к автомобилю, подходящие условия могут стать поводом, наконец, решиться на покупку. Ожидание дальнейшего подорожания также подталкивает людей, тем более что многие понимают: в январе цена вырастет. Поэтому часть покупателей приобретает сейчас то, что собиралась купить через несколько месяцев.

При этом эксперт не стал говорить об автомобильном буме: за последнюю неделю продажи действительно выросли, но остались почти на 20% ниже прошлогодних. Пока самый высокий результат этого года удерживает сентябрь – тогда продали почти 123 тысячи новых легковых автомобилей.

Понравилась публикация? Тогда добавьте «За рулем» в список интересных источников:



1. Откройте https://google.com...

2. Поставьте галочку напротив нашего издания Готово – остаемся на связи!