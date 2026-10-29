Гаражная амнистия закрывается: продления не будет

Власти призвали граждан активнее оформлять гаражи и землю

Срок действия гаражной амнистии больше не будет продлеваться. Об этом заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко на пленарном заседании.

По ее словам, Федеральное собрание не намерено в дальнейшем увеличивать период упрощенного оформления прав на незарегистрированные объекты и земельные участки под ними.

НОВЫЙ ВЫПУСК «ЗА РУЛЕМ» Закажите на одном из маркетплейсов: OZON, WB или Яндекс Маркет

Спикер Совфеда обратила внимание на то, что и граждане, и местные власти проявляют недостаточную активность в этом вопросе. Она подчеркнула: людям необходимо деятельно подходить к легализации своей собственности, если они в ней заинтересованы, а власти должны помогать разбираться с документами и наводить порядок.

Матвиенко напомнила, что решение о продлении амнистии на пять лет принималось в интересах людей, однако не все спешат воспользоваться этим правом. В результате в стране остается много неоформленной собственности и земельных участков.

Председатель Совета Федерации поручила сенаторам проверить, как закон реализуется в регионах, и взять этот вопрос на контроль. Напомним, в августе президент Владимир Путин подписал документ о продлении гаражной амнистии до сентября 2031 года. Он позволяет в упрощенном порядке оформить в собственность гаражи и землю под ними.

По данным Росреестра, за время действия амнистии россияне зарегистрировали около 249 тысяч гаражей и более 496 тысяч участков под ними.

О других новшествах в правилах регистрации машин «За рулем» уже рассказывал.

Понравилась публикация? Тогда добавьте «За рулем» в список интересных источников:



1. Откройте https://google.com...

2. Поставьте галочку напротив нашего издания Готово – остаемся на связи!