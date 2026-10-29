Трассу М-4 подготовили к зиме — что это реально значит?

«Автодор» подготовил 600 единиц дорожной техники для зимнего сезона на М-4 «Дон»

Пресс-служба госкомпании «Автодор» рассказала о том, что сделано на трассе М-4 «Дон», которую уже перевели на зимний режим.

Московская область: подготовлено 86 единиц техники и 25 тысяч тонн пескосоляной смеси и соли;

Тульская, Липецкая и Воронежская области: 288 единиц техники, около 64,4 тысячи тонн противогололедных материалов;

Ростовская область и Краснодарский край: 216 единиц техники, почти 45 тысяч тонн пескосоляной смеси и соли;

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Такие проверки «Автодор» совместно с дорожными службами провел по всей протяженности трассы: проверялась готовность спецтехники – сейчас на трассе ее насчитывается 600 единиц – и запасы противогололедных материалов, коих заготовлено более 137 тысяч тонн. Кроме того, проверялось состояние производственных баз – в том числе теплых стоянок для дорожной техники...

«На трассе М-4 "Дон" заключены договоры со службами метеообеспечения, что в сочетании с возможностями автоматизированной системы управления дорожным движением (АСУДД) позволяет оперативно получать и обрабатывать прогнозы и актуальные данные о неблагоприятных и опасных погодных явлениях. Это обеспечивает комплексный мониторинг дорожной обстановки и помогает своевременно принимать меры для обеспечения безопасности движения», – говорится в сообщении компании.

Как думаете, будет на М-4 комфортно грядущей зимой?

Ранее «За рулем» рассказал, что на этой трассе появился лазерный веер.