Volvo нашла неожиданно удачное решение для управления сиденьями

Шведский бренд Volvo сократил число кнопок, но выиграл в эргономике

Компания Volvo пересмотрела подход к управлению настройками сидений в модели EX90 2026 года, и это решение, продиктованное, вероятно, стремлением к экономии, оказалось на удивление удобным.

Вместо привычных двух перпендикулярных переключателей, управляющих подушкой и спинкой по отдельности, инженеры объединили функции «вверх/вниз» и «вперед/назад» в одном квадратном джойстике.

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Управление сиденьями

Центральная кнопка работает как клавиша Shift: при нажатии назначение переключателя меняется, и он начинает отвечать за наклон спинки и поясничную поддержку. Если автомобиль оснащен массажем, на главном экране появляется соответствующее меню.

По мнению покупателей, протестировавших автомобиль, такое решение – одно из лучших с точки зрения эргономики. Пользоваться им удобно и интуитивно понятно, хотя изначально цель была, скорее всего, в сокращении количества деталей и удешевлении производства. Принцип «меньше – значит лучше» здесь действительно сработал.

Управление стеклоподъемниками

Однако тот же подход в EX90 применили и к стеклоподъемникам, и это вызвало критику. В автомобиле четыре электрических окна, но кнопок всего две, и для управления передними или задними стеклами приходится каждый раз переключать режим.

По мнению тех же тестировщиков, такая экономия оправдана для сидений, которые настраиваешь один раз, но совершенно не подходит для окон, которыми пользуешься постоянно. В итоге минимализм Volvo не всегда делает автомобиль удобнее, но конкретно переключатель сидений заслуживает похвалы как лучшее решение за последнее время.

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